2025玉山盃青棒訓練營正式開訓 日本冠軍隊監督分享執教經驗

玉山銀行連續19年與中華棒協共同推動「玉山盃全國青棒錦標賽」，舉辦全台唯一青棒國手選拔賽，持續提升國內青棒各項基礎工程，為台灣棒球扎根。過去18年來，每一年舉行的青棒訓練營，皆邀請當年度具潛力的球員參加，並邀請MLB或NPB的優秀教練或選手擔任講師，從打擊、守備或是投球等面向分享自身經驗，協助球員的全方位提升技術。

棒協分享近年來在各樣國際賽場上的觀察，認為教練的執教理念與戰術思維，成為影響球員們場上表現的關鍵因素之一。「2025玉山盃訓練營」16日在桃園市國立體育大學正式開訓，為期三天。今年邀請30位曾參加玉山盃賽的青棒教練作為學員，由曾率領日本慶應義塾大學奪得冠軍的監督-堀井哲也與團隊授課，同時邀請旅日超過15年的台灣好手吳念庭分享台日棒球經驗交流，期望借鏡日本棒球的成功模式，提升台灣青棒整體戰力。

今年9月，從玉山盃全國青棒進標賽所選出的台灣青棒代表隊，在U18世界盃棒球賽踴奪季軍，近19年來台灣共獲得4次冠軍、5次亞軍、4次季軍的亮眼成績。除持續搭建圓夢的舞台以及訓練營的籌辦，玉山也舉辦運動訓練防護營與球具補助，近幾年都會邀請國內運動科學訓練的專家或是具有國家隊隨隊防護員身分的教練擔任講師，講授最先進的棒球觀念與正確的防護技術，截至目前已有超過3,600位選手參加；而球具補助的學校，加計今年捐贈的嘉義高中與金門農工，累計幫助44所，期望透過不斷的向下扎根，能培育出更多的青棒好手。

玉山銀行長期以實際行動支持台灣棒球，今年攜手日本北海道火腿鬥士隊合作舉辦台灣日，玉山金控董事長黃男州也特別親臨ES CON FIELD HOKKAIDO球場開球，並為目前在日本努力的古林睿煬與孫易磊加油，期望日本與台灣透過棒球的結合提升兩國的情誼。未來玉山銀行會繼續努力，邀請大家持續關注，一同參與充滿熱情與活力的「玉山盃全國青棒錦標賽」以及棒球相關賽事，為台灣青棒加油。