世足／比賽票價太高惹議 FIFA公布新票種僅需1900元

中央社／ 巴黎17日綜合外電報導
球迷對2026年世界盃的高票價表達強烈不滿後，賽會單位今天公布一種新的低價票類別，但數量有限。 歐新社
球迷對2026年世界盃的高票價表達強烈不滿後，賽會單位今天公布一種新的低價票類別，這種數量有限，專屬獲參賽資格球隊球迷的入門票種，每張僅需60美元（約新台幣1900元）。

法新社報導，國際足球總會（FIFA）在一份聲明中表示，他們規畫一種數量有限的「支持者入門級」（Supporter Entry Tier）門票，包括決賽在內的所有104場比賽，票價均為60美元。

聲明指出，這項規畫「目的在進一步支持隨各自國家隊前往現場觀賽的球迷」。

國際足總表示，此價格的門票將預留給獲參賽資格球隊的球迷，它將占各國足協配額10%。

球迷團體「歐洲足球支持者協會」（FootballSupporters Europe, FSE）上週批評世界盃票價「敲詐勒索」形同「天文數字」，對這次國際足總的新措施則表示力道不足。

此組織今天在聲明中表示：「國際足總似乎意識到最初方案所造成的損害，我們對此表示歡迎，但這些調整力道遠不足夠。」

「歐洲足球支持者協會」上週表示，2026年世界盃的票價幾乎是2022年卡達票價的5倍，此一定價策略「是對世界盃傳統的巨大背叛」。

「如果球迷要從首戰一直追隨自己的隊伍到決賽，至少要花費6900美元」

此組織補充說，籌辦單位曾在2018年申辦文件中承諾，門票價格將從21美元起。「目前，我們認為國際足總的聲明只不過是對全球負面輿論的一種安撫策略」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）也同意上述觀點，他在社群平台X寫著，「歡迎國際足總宣布推出部分較低票價的支持者門票…我鼓勵足總做得更多，讓票價更親民，以免世界盃失去那些真正讓比賽如此特別的忠實球迷。」

國際足總今天亦表示，已要求各國足協「確保這些球票專門分配給與國家隊關係密切的忠實球迷」。

國際足總補充，發布這項公告是因為「全球對門票的需求異常旺盛」，目前已收到2000萬件。

世界盃首輪所有價位球票的抽籤，將於1月13日舉行。

球迷對2026年世界盃的高票價表達強烈不滿後，賽會單位今天公布一種新的低價票類別,這種數量有限,專屬獲參賽資格球隊球迷的入門票種,每張僅需60美元(約新台幣1900元)。

