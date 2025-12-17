快訊

命理師江柏樂為客戶斬桃花　結局竟變「把人娶回家」

AI新時代／算力王座保衛戰開打 黃仁勳如何應戰Google

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球／戴資穎化身「義大利長髮正妹」 盡情享受退休生活

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎化身「義大利長髮正妹」。截圖自戴資穎IG
戴資穎化身「義大利長髮正妹」。截圖自戴資穎IG

我國羽球傳奇戴資穎今年11月宣布退休，讓許多球員及球迷感到不捨。最近她在社群平台分享近況，展開歐洲旅行的她曬出多張義大利旅遊照，長髮美照驚艷網友。

最近戴資穎在社群上分享在義大利旅遊的照片，一改球員時期把頭髮綁起來的形象，而是將頭髮自然落下，化身「義大利長髮正妹」，如此反差感，讓球迷們紛紛驚呼沒看過這樣的小戴。

戴資穎也分享旅途的插曲，「那天跟遊覽車去比薩斜塔，途中遇到活動所以嚴重塞車，導致本來一小時的車程開了3小時。本來應該拍白天的比薩斜塔，抵達後只剩40分鐘，就隨便拍幾張晚上的比薩斜塔，上完廁所就回程。」戴資穎笑問：「有人跟我一樣，沒看過白天的比薩斜塔，第一次就是看晚上的比薩斜塔嗎？」

戴資穎球員時期無法透過長期旅遊放鬆，她曾透露退休後可能先爬玉山、環島，結果是先去歐洲旅遊，享受退休生活。

戴資穎與晚上的比薩斜塔合影。截圖自戴資穎IG
戴資穎與晚上的比薩斜塔合影。截圖自戴資穎IG

戴資穎

相關新聞

羽球／戴資穎化身「義大利長髮正妹」 盡情享受退休生活

我國羽球傳奇戴資穎今年11月宣布退休，讓許多球員及球迷感到不捨。最近她在社群平台分享近況，展開歐洲旅行的她曬出多張義大利旅遊照，長髮美照驚艷網友。 最近戴資穎在社群上分享在義大利旅遊的照片，一改

響應政府國民科技體適能檢測試辦計畫 前衛健康事業把關國人健康

運動部及全民運動署9月9日揭牌，開創台灣體育新時代，而體育署（現為運動部） 的「國民科技體適能檢測試辦計畫」實施多年，1...

運科中心新任董事長蔚順華布達 運動部長李洋親自頒發聘函

國家運動科學中心於今天舉行新任董事長布達典禮，運動部李洋部長親自頒發聘函，正式任命蔚順華為運科中心董事長，這項任命象徵著...

足球／備戰世界盃 日國腳重返歐陸賽場

為了替日本出戰明年世界盃，日本後防大將冨安健洋接近加盟荷甲豪門阿賈克斯！冨安健洋16日在阿姆斯特丹進行體檢，即將簽下半季短約，這位27歲的日本國腳目標明確：重新回歸賽場、備戰明年世足。冨安的出球與多功

羽球／周天成備戰BWF年終賽 正向看待單局15分新制

BWF年終賽明天將在中國杭州登場，「台灣羽球一哥」周天成首戰面對日本好手奈良岡功大，周天成表示，會拚盡全力打出佳績，也期...

高球／台灣大哥大公開賽獎金加碼至1千萬 曾雅妮、徐薇淩領銜抗韓流

台灣大哥大為台灣女子高球選手打造國際級舞台，明天起第九度與台灣女子職業高球協會（TLPGA）共同主辦台巡賽年終封關大賽「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。