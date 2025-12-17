羽球／戴資穎化身「義大利長髮正妹」 盡情享受退休生活

我國羽球傳奇戴資穎今年11月宣布退休，讓許多球員及球迷感到不捨。最近她在社群平台分享近況，展開歐洲旅行的她曬出多張義大利旅遊照，長髮美照驚艷網友。

最近戴資穎在社群上分享在義大利旅遊的照片，一改球員時期把頭髮綁起來的形象，而是將頭髮自然落下，化身「義大利長髮正妹」，如此反差感，讓球迷們紛紛驚呼沒看過這樣的小戴。

戴資穎也分享旅途的插曲，「那天跟遊覽車去比薩斜塔，途中遇到活動所以嚴重塞車，導致本來一小時的車程開了3小時。本來應該拍白天的比薩斜塔，抵達後只剩40分鐘，就隨便拍幾張晚上的比薩斜塔，上完廁所就回程。」戴資穎笑問：「有人跟我一樣，沒看過白天的比薩斜塔，第一次就是看晚上的比薩斜塔嗎？」

戴資穎球員時期無法透過長期旅遊放鬆，她曾透露退休後可能先爬玉山、環島，結果是先去歐洲旅遊，享受退休生活。