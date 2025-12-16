運科中心新任董事長蔚順華布達 運動部長李洋親自頒發聘函

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國家運動科學中心於今天舉行新任董事長布達典禮。圖／國家運科中心提供
國家運動科學中心於今天舉行新任董事長布達典禮，運動部李洋部長親自頒發聘函，正式任命蔚順華為運科中心董事長，這項任命象徵著政府將更深層次地借重專業力量，為台灣體育運動發展注入強勁的科技動能。

李洋在致詞中高度肯定蔚順華的專業地位，在物理治療、輔助科技、人體動力學等領域的卓越成就，被視為運科中心推動下一階段發展的關鍵。李洋強調，期望蔚董事長能以其學術專業，發揮專業價值，帶領運科中心做出「不一樣的事情」。包括必須與國家運動訓練中心強化合作，為所有台灣選手提供更加優良的運動科學照護；對於未來展望，期許「國家運動科學中心」、「國家運動訓練中心」以及未來的「國家運動產業發展中心」，共同成為台灣體育運動發展與整體環境進步及選手照護最大助力，推動台灣體育運動邁向國際。

蔚順華首先感謝部長李洋的信任，並強調將以國家利益和運動員的表現作為其工作的最高指導原則及專業治理原則。蔚順華認為，運科中心存在的價值，在於國家對於選手照顧的長遠基礎建設，建立一個國家可信賴、具公信力的運動科學法人機構，承諾以運動科學作為支撐競技運動的表現，及最專業誠實的服務；同時指出，未來國家運動科學中心運作的三大治理原則：

一、尊重專業執行工作。

二、落實法人政策制度。

三、對國家及社會承諾完全責任；對內嚴謹要求工作紀律與行政實效。

蔚順華表示，運科中心將以科學證據作為說話基礎，以長遠的視角來推動發展，致力成為國家支撐運動科學發展與運動表現的關鍵支持力量。

運動部部長李洋（左）親自頒發聘函給國家運科中心新任董事長蔚順華（右）。圖／國家運科中心提供
