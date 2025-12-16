足球／備戰世界盃 日國腳重返歐陸賽場

為了替日本出戰明年世界盃，日本後防大將冨安健洋接近加盟荷甲豪門阿賈克斯！冨安健洋16日在阿姆斯特丹進行體檢，即將簽下半季短約，這位27歲的日本國腳目標明確：重新回歸賽場、備戰明年世足。冨安的出球與多功能被受稱道，但身體對英超賽場適應性不佳，這2賽季僅踢不到20分鐘，因長期傷病而與英超兵工廠解約，恢復戰力是首要任務。

轉戰荷蘭

根據《今日足球報》報導，日本後防大將冨安健洋16日在阿姆斯特丹進行體檢，大概率會以自由身加盟荷甲豪門阿賈克斯，這筆口頭協議據信是半年短約，賈府具有續約的附帶條款，冨安健洋將在該隊與國家隊戰友板倉晃團聚。

冨安健洋當前最大任務是找回競技狀態，這位27歲的後衛出道以來就是日本仰賴的後場大將，他有出色的出球能力與球商，這也讓冨安能勝任中後衛、邊後衛、甚至後腰的多功能角色，登陸歐洲很快就打響名號，在2021年以1860萬歐元的高額轉會費登上英超，他的球風被預期是完美契合控球打法的兵工廠。

傷病打擊

但冨安健洋的多功能性反而是他在英超的困局，在兵工廠缺乏邊後衛的時期，冨安被迫與身體素質更爆炸的英超邊路攻擊手短兵相接，這讓他的膝傷難以痊癒，由於身體管理與治療理念的不同，冨安長期帶傷作戰，在這兩個賽季他僅出賽不到20分鐘，幾乎都泡在治療與復健的途中，雖然與兵工廠的合約一直到2026年夏天，但雙方在今年夏天就協議和平分手。

此前接受日本老前輩內田篤人採訪時，冨安健洋就說道，恢復自由身是備戰世界盃很重要的抉擇，這樣才能集中精神復健與備戰，而日本主帥森保一也提過，只要冨安證明自己的狀態無虞，他會是日本關鍵一環。

而如今冨安決定重返賽場，顯然代表他對身體已經達到滿意的程度，下半賽季他在荷蘭的表現，對於日本世足大名單有決定性因素。

【更多精采內容，詳見 】