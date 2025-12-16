高球／台灣大哥大公開賽獎金加碼至1千萬 曾雅妮、徐薇淩領銜抗韓流

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大長期關注台灣體壇的永續發展，透過「台灣大哥大女子公開賽」為選手打造世界級舞台，並於開球儀式後與台灣大及富邦贊助球員合影。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大為台灣女子高球選手打造國際級舞台，明天起第九度與台灣女子職業高球協會（TLPGA）共同主辦台巡賽年終封關大賽「台灣大哥大女子公開賽」，本次與南韓女子職業高球巡迴賽（KLPGA）完成共同認證（co-sanction），成為唯一台韓雙巡共證的賽事，且總獎金加碼至1000萬元，創歷史新高。

台灣大哥大女子公開賽今年吸引來自包括台灣、南韓、泰國、日本與美國共108名高手參與角逐，外籍選手更達68名，創賽史紀錄，其中包括48位韓籍選手跨海參賽，同時，本屆贊助企業數成長近6成，對台灣女子高球的支持持續擴大。  

今天於彰化台豐球場舉行開球儀式，由台灣大哥大董事長蔡明忠親自主持開球儀式。三輪正式比賽將於明日開打，10名旅美、旅日的台灣高球好手將共爭后冠，包含去年在此拿下個人第二座冠軍的台灣一姐徐薇淩（英國公開賽第6），本周全力衝刺，有望成為本賽事歷來第一位完成衛冕的選手；今年10月重返榮耀、相隔11年再奪冠的前世界球后曾雅妮，還有旅美好手李旻、洪玉霖、侯羽薔、侯羽桑、盧昕妤與林子涵，以及旅日名將蔡佩穎、劉嬿亦在今年的參賽名單，期盼合力抵擋「韓流」壓境，把冠軍獎盃留在台。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大哥大長期關注台灣體壇的永續發展，透過「台灣大哥大女子公開賽」為選手打造世界級舞台。賽事邁入第9年，累計投入近5000萬元獎金，吸引近900人次國內外頂尖選手參賽，逐步奠定台灣女子高球的國際地位。今年賽事再迎里程碑，不但將總獎金加碼至1000萬元，更升格為台巡與韓巡共同認證的國際賽事。韓巡賽、美巡賽、日巡賽與歐巡賽並列全球四大女子職業高球巡迴賽，透過台韓雙巡共證，賽事強度與影響力大幅提升，也帶動企業合作夥伴較去年成長約6成。蔡明忠進一步指出，希望藉由這個平台，讓台灣選手在主場就能與各國高手交鋒、累積世界排名積分，同時展現台灣高球實力。

此外，「微笑球后」曾雅妮從年少登上世界球后、橫掃國際賽事，到歷經髖關節手術後，改用左手推桿，重新調整手感，專注且堅毅地面對每次挑戰，只為重返球場。今年回歸台灣大哥大運動家族後，隨即奪下睽違 11 年的冠軍，展現運動員追求突破的精神。董事長蔡明忠表示，曾雅妮以行動詮釋「超越自我、突破極限」，也是台灣大「Open Possible能所不能」精神的體現。台灣大將持續成為選手最堅實的後盾，陪伴運動員跨越挑戰、迎向高峰，並培育更多在國際舞台發光的台灣高球新星。

此國際級女子職業高球賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍進場觀賽。無法親臨現場的球迷，也可以透過台灣大哥大YouTube頻道、TLPGA 臉書、及博斯高球二台，本周四12：30至16：00以及本周五10：00至14：00，觀賞精彩的賽事現場直播。

為鼓勵球迷持續關注這場台巡賽年度封關大賽，將在TLPGA的臉書社群推出「后冠大預測」粉絲抽獎活動，於12月19日賽事第三輪中午12點前，按讚指定貼文並預測冠軍得主，就有機會獲贈mo幣。

「2025年台灣大哥大女子公開賽」總獎金加碼至1000萬元，創歷史新高，吸引來自包括台灣、南韓、泰國、日本與美國共108名高手參與角逐，外籍選手更達68名，創賽史紀錄。圖／台灣大哥大提供
