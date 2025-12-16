羽球／周天成備戰BWF年終賽 正向看待單局15分新制

快訊

中央社／ 台北16日電
周天成。 法新社
BWF年終賽明天將在中國杭州登場，「台灣羽球一哥」周天成首戰面對日本好手奈良岡功大，周天成表示，會拚盡全力打出佳績，也期待新賽制單局15分上路。

現年35歲的周天成在年終總決賽積分高居第3種子，與日本的奈良岡功大、中國的石宇奇、李詩灃同組；依照世界羽球聯盟（BWF）賽制，將取分組前2名晉級4強。

周天成在昨天年終總決賽的賽前餐會展現出好心情，主動跟其他參賽球員合照，包括參加女單賽事的日本好手宮崎友花，她還以一身和服出席，驚豔全場。

周天成在接受中央社訪問時提到，這是今年最後一場賽事，一定會拚盡全力打出好成績，也希望能為明年賽事打出好的開始。

周天成生涯對戰奈良岡功大有著5勝0敗的絕對優勢，不過奈良岡功大向來以「磨功」聞名，首戰可能會帶給周天成在體能上不小壓力。

談到明年BWF可能會實施單局15分的新制，周天成表達看法，「我覺得比賽應該會變得比較精彩」，自己是正面看待這個改變，不過一切仍要等到明年4月才會比較明朗化。

周天成提到，改成單局15分，除了選手本身需要改變打法、更加專注外，其實對於裁判影響也大，「裁判不用一場比賽看40、50分鐘，專注度也會提高，誤判的機會也會比較小。」

