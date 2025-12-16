足球／足協補選理事長同額競選 張璨：改變就要從現在開始

中華足球協會日前公告第13屆理事長補選將由勁球網創辦人張璨同額競選，他也提出六大競選政見，並強調自己是一個沒有派系的人，在表態參選這段時間也收到一些來自基層、球員家長的支持，也期盼在當選後能夠打造一個不自私的協會。

張璨曾在2022年投入足協理事長選舉，最終不敵鄭文燦，在今年足協理事長王麟祥以身體健康為由請辭後，也在近日決定參與理事長補選，並提出了「全民足球」、「國家榮耀」、「聯賽升級」、「制度透明」、「科技賦能」、「人才培育」等六大競選政見，期盼推動足協改革。

對於投身媒體業多年，近年更是創辦勁球網，專門報導國內足球新聞，現在也是女武神足球俱樂部董事長，張璨坦言自己是一個沒有派系的人，也想要成為開始（推動改革）的那個人，「在我決定參選後，收到了一些為我加油的訊息，這些聲音來自於基層、球迷和球員家長，如果這就是改革的力量，他們需要一個不自私的協會來處理這些事，那我自然當仁不讓。」

張璨強調，如能順利當選理事長，首要任務就是讓足協更加透明化，並且改變外界難以參與足協事務的現狀；談到男足是否建立球員工會一事，他也表示將會樂觀其成，並協助促成企甲球隊老闆一起坐下來談。

儘管理事長補選張璨為同額競選，不過上周足協在臨時理事會中決議，如本次臨時會員大會未能順利選出新任理事長，則本屆理事會將同意縮短任期，提前啟動第14屆換屆改選作業，也代表20日召開之臨時會員大會應出席會員代表人數43人並須達到過半的22人才能進行補選程序，且須獲得過半選票才能順利當選，否則足協將能有條件的提前啟動第14屆換屆改選作業。

對於這次出來參與補選，張璨透露曾一度遭到勸退，甚至希望他能直接參與改選，讓9個月任期直接變為4年，但他表示，如果9個月都不想做，何來談4年任期，尤其明年3月就有女足亞洲盃足球賽要進行，協會更應該盡快重回正軌，讓球員能夠無後顧之憂的參賽，「如果足協需要改變，那就應該要從現在開始，而不是9個月後。」