羽球／BWF年終總決賽 男雙王齊麟邱相榤首戰頭號種子

BWF羽球年終總決賽將於明天在中國杭州開打，台灣共3組人馬參加男單、男雙、女雙賽事；王齊麟、邱相榤分組首戰頭號種子韓國組合徐承宰/金元昊。

世界羽球總會（BWF）舉辦的年終總決賽，依規定年終賽積分各組前8名參賽，台灣有男單周天成、男雙王齊麟/邱相榤，女雙謝沛珊/洪恩慈取得資格。

台灣男雙組合王齊麟/邱相榤在今年下半年表現漸入佳境，除了拿下超級500的德國海洛羽球賽冠軍外，超級750的日本熊本大師賽也闖進4強。

只不過他們對上年終賽頭號種子徐承宰/金元昊吞下0勝3敗、還沒有贏過；王齊麟在接受中央社訪問時提到：「去年還跟李洋一起來參加年終賽，沒想到這麼快就又過了1年。」

王齊麟表示，現在就是一場一場打，畢竟預賽這個關卡要先闖過去，「今年下半年我們確實有好一點，但還是有很多技術上的問題需要解決。」

男雙組合王齊麟/邱相榤預賽和南韓徐承宰/金元昊、馬來西亞組合萬煒聰/鄭凱文、印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）與伊斯法哈尼（Moh RezaPahlevi Isfahani）同組，依賽制取分組前2晉級4強。

至於台灣女雙謝沛珊/洪恩慈預賽首戰中國組合劉聖書/譚寧，雙方交手4次，台灣組合全都落敗；預賽另和南韓金慧貞/孔熙容、白荷娜/李紹希同組。