羽球／周天成無緣最佳男選手 安洗瑩奪3連霸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。 新華社
世界羽聯（BWF）世界巡迴賽總決賽17日將在中國杭州點燃戰火，今天年終總決賽晚宴先登場，晚宴也公布年度得獎選手，入圍年度最佳男單選手的我國「一哥」周天成沒能成為第一位奪下此獎的台將，由地主好手石宇奇蟬聯獎項。

世界排名第6的小天本季8度打進BWF巡迴賽4強，10月超級500系列的北極公開賽完成2連霸，超級1000的印尼公開賽和超級300系列的台北公開賽也打進決賽，不但取得只有8席的年終賽男單門票，更入圍年度獎項，和目前世界排名前3的中國石宇奇、丹麥安東森（Anders Antonsen）、泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）角逐年度最佳男選手，其中石宇奇是去年得主，今年完成連霸另外獲得最佳人氣獎。

今天小天穿著西裝出席晚宴，同桌的還有同樣獲得總決賽門票的男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤，以及女雙謝沛珊／洪恩慈；今天許多選手都盛裝出席，19歲的日本新星宮崎友花更穿上華麗和服，驚艷全場，小天在社群也分享了和宮崎友花的合照。

年度最佳女選手由單季豪取10冠的南韓「世界球后」安洗瑩奪得，寫下3連霸紀錄。

王齊麟 周天成 昆拉武特

