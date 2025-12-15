快訊

亞帕青／125公分小巨人羽球拿3面牌 林家翔給自己100分

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
代表團為表示對運動部支持的感謝，由羽球混雙奪金的吳于嫣（右）、林家翔（左）致贈部長李洋本屆大會吉祥物紀念衫。記者曾思儒／攝影
去年參加世界中學生運動會，125公分的「小巨人」林家翔帶回帕拉羽球單打銀牌，今年參加第5屆杜拜亞洲帕拉青年運動會他收穫更豐，混雙和吳于嫣帶回羽球隊唯一金牌，男雙奪銀，個人賽也摘銅，自評有「100分」的完美演出。

身材嬌小的林家翔，國中因為哥哥「推坑」接觸羽球，高中才接受正式訓練；他所屬身障帕拉羽球SH6組別，選手通常為矮小身材並具備站立能力，今天返國感恩餐會他和吳于嫣一同代表選手致贈大會吉祥物紀念衫給運動部部長李洋，身高178公分的李洋主動蹲下合影，畫面溫馨。

李洋是兩屆奧運男雙金牌得主，同樣投身羽球運動的林家翔得到部長「繼續加油」的鼓勵，他也以明年名古屋亞帕運當目標，期待能再挑戰亞洲各國好手。

第一次參加亞帕青就參加三種項目，林家翔4天賽事共打了11場比賽，他笑說體力沒問題，頂多腳有點痠；11場比賽中，他認為混雙冠軍戰最難打，「對手力量太大，我們用調動的方式，成績很滿意。」第一次到杜拜，他也把握機會登上世界第一高樓「哈里發塔」，留下深刻印象。

125公分的羽球「小巨人」林家翔亞帕青奪下3面獎牌。記者曾思儒／攝影
羽球 李洋

