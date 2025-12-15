亞帕青／中華代表團杜拜創隊史最佳成績 泳將葉豐源包辦4金

2025年第5屆杜拜亞洲帕拉青年運動會13日落幕，中華代表團25位選手斬獲13金、14銀、13銅的隊史最佳成績，16歲泳將葉豐源就包辦4金，讓他更有信心爭取明年挑戰名古屋亞帕運的機會。

亞洲帕拉青年運動會每4年舉辦一次，參賽年齡12到23歲，是亞洲青年帕拉選手的重要舞台。中華代表團本屆在為期4天的賽事打下隊史最佳成績，今天運動部部長李洋特別在感恩餐會感謝選手與代表團成員的辛勞，也舉杯歡迎台灣小英雄們平安返國。

選手出身的李洋提到，獎牌數是一個參考，「希望運動環境愈來愈好，讓大家都能參與運動。」

代表團今年共參加桌球、羽球、游泳、田徑及地板滾球五種運動種類，帶回40面獎牌，16歲小將葉豐源「越級」參賽奪金率百分百，4面金牌在手讓他直呼有些驚訝。

出生不久右眼就接受手術的葉豐源，為增加抵抗力，3歲就開始接觸游泳，目前高二的他第一次出國參加大型賽會，雖從原本的13級被分到12級，但第一個項目200公尺混合式自評表現不佳仍拿金牌，信心提升不少，希望明年亞帕運也能挑戰各國好手。

杜拜舉辦亞帕運狀況不少，葉豐源也曾因大會問題餓肚子，他對賽會印象最深刻的也和食物有關，他笑說：「有一餐晚餐的燉牛肉和石頭一樣硬，是我第一次拿刀子，也是第一次開泡麵來吃。」 16歲泳將葉豐源亞帕青包辦4面金牌。記者曾思儒／攝影