台灣首場「虛擬三鐵賽」台北教育大學舉行 蔣萬安市長領軍開賽

聯合新聞網／ 綜合報導
結合真實運動與虛擬賽道場景 48名V鐵人挑戰極限

由「台北市虛擬運動協會」主辦，「中華民國虛擬運動總會」聯合主辦的台灣首場虛擬三鐵賽「2025 V鐵人-虛擬三鐵 挑戰賽」今日在台北教育大學泳健館盛大舉行。『V鐵人-虛擬三鐵 挑戰賽』結合游泳、單車、跑步的真實運動與虛擬賽道場景，吸引高中組與成人組共48位選手參賽。賽事共分四組舉行，每組皆為短距高強度賽制，包括200公尺游泳、4公里虛擬自行車與1公里虛擬跑步，台北市長 蔣萬安親臨開幕並參與名人表演賽。

名人熱情參與 台北市蔣萬安市長、中華奧會蔡家福副主席、101賈董同場競技

為了讓大家關注全球在虛擬運動發展的趨勢，本次活動在台北市虛擬運動協會 理事長陳炳甫的熱情推動下，特別邀請台北市 蔣萬安市長、中華奧會 蔡家福副主席、台北101 賈永婕董事長、能率集團 董俊仁董事長、聽障奧運十項全能銀牌 危宇澤 共襄盛舉，進行一場『V鐵人-名人表演賽』。共同體驗結合科技與運動競技的全新運動體驗，展現台灣在虛擬運動領域的創新能量。

短距高轉換 對標國際賽制

賽事共分四組舉行，每組皆為短距高強度賽制，包括200公尺游泳、4公里虛擬自行車與1公里虛擬跑步。賽事採用WhiizU虛擬平台最新推出的「台北市仁愛林蔭大道」城市賽道，現場同步顯示虛擬畫面與即時數據。

台北市虛擬運動協會理事長 陳炳甫表示：『本次賽事採Supertri E賽制，強調轉換效率與瞬間爆發力，完全無跟車設定，純粹考驗選手實力。選手透過智慧訓練台與跑步機進行數據整合，心率、功率、踏頻與速度等即時畫面，使觀眾沉浸其中，如臨比賽現場。』

台北市政府正推動9座不同特色運動館計畫，其中預計在2026年開幕的 「特色運動館-公館躍動館」正是以科技運動作為主軸定位，虛擬運動將是主題要角。

賽事精彩激烈，四組賽事皆有亮眼表現

高中男子組由松山家商包辦前三名，曲家陞奪下冠軍，黃立喆與簡兆羽分別獲得亞軍與季軍，展現學校在競技訓練上的成果。高中女子組方面，WAYPOINT選手羅葳表現穩健奪金，新莊高中的黃子芩與松山家商的林芮誼則分獲二、三名。

成人女子組冠軍為臺北市立大學胡庭勻，緊接其後的是深耕運動的許雅喬與黃柔儀，展現專業運動員的穩定節奏與高轉換效率。成人男子組由臺北市立大學李崇翊拿下冠軍，台北教育大學選手郭冀恆與詹皓翔則展現出色實力分別奪下亞軍與季軍。

結合真實運動與虛擬賽道場景 培育人才推動全民虛擬運動

虛擬運動結合真實運動與虛擬賽道場景，具備無場域限制、無天候限制、數據整合等優勢，有利於運動推廣與全民健康管理。未來結合運動科學、運動醫學、運動檢測等專業資源，將可打造更完整的虛擬運動推廣生態。

本次活動獲得中華奧會指導，元英企業、極速超跑、聯新國際醫療集團、聯新運醫、大魯閣實業等企業贊助，並由鈦境運動科技、能率集團、富博創意、臺北教育大學等單位共同協力，展現跨界合作與運動科技的無限可能。

