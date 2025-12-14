快訊

2025年房市10大新聞曝！房仲業慘兮兮奪冠 輝達、陶朱隱園也上榜

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買輝達H200晶片

澳洲雪梨邦代海灘大規模槍擊案！至少10人亡、12人傷「包含2員警」

亞帕青／超自律突破身體限制 布農青年邱奇希奪1銀1銅

中央社／ 台東縣14日電

台東延平鄉布農族青年邱奇希參賽2025年亞洲帕拉青年運動會，在T35級別（腦性麻痺選手）跳遠項目勇奪銀牌，F35級標槍拿銅牌，並在100公尺短跑及跳遠項目刷新自己保持的全國紀錄。

在杜拜舉辦的2025年亞洲帕拉青年運動會，邱奇希是中華代表隊中唯一的台東選手，延平鄉武陵部落青年邱奇希，出生就雙腳無法伸直，走路須依賴輔具，在學校師長鼓勵下突破身體限制，以堅韌不拔毅力與永不放棄精神在運動場上努力，獲頒2025年總統教育獎。

從國中時期就一路指導的老師陳麒安表示，邱奇希升上台東高中後課業繁重，為延續運動訓練，自己特地考取身障田徑C級教練證，只為給予最專業指導。

師生兩人克服場地與時間限制，每週2次在縣立體育場練跑、偶爾借用新生國中的田徑場進行鉛球特訓；這份師生間的堅持與邱奇希的超凡自律，感動許多老師、教練，促使計畫成立「台東縣適應體育協會」，期盼匯聚更多資源，成為身障孩子們最強大後盾。

陳麒安指出，這次出征杜拜是邱奇希人生中第一次出國，圓夢之旅卻是一波三折；賽前因護照辦理時間緊迫，全程陪同搭機往返台北，以特急件趕在最後一刻完成手續；出發當日，邱奇希在機場接受運動部長李洋祝褔並合影留念，在教練鼓勵與眾人祝福下，他帶著夢想登機，飛向賽場。

陳麒安說，首次在沒有教練隨行情況下獨自面對國際賽事，邱奇希首日因過度緊張導致表現失常，所幸透過跨海視訊通話，給予影片動作分析與心理建設，邱奇希迅速調整心態，在後續賽程漸入佳境；先在跳遠項目頂住壓力奪銀並打破全國紀錄，隨後在初次挑戰的標槍項目中再添一銅，展現來自台東青年堅毅的力量。

台東 運動 青年

延伸閱讀

華為高階手機征戰中東 Mate X7、開放式TWS耳機杜拜亮相

身障社區服務資源整合「據點空間、收案數提升」 民團籲避免機構式管理

身障社區資源整併 實務工作者憂「障礙者身體功能不同」服務難設計

獨／推行16年小作所將成歷史 衛福部為增量能擬整合社區身障資源

相關新聞

全球極限體能鋼鐵大賽台中登場 啦啦隊女神壯壯累到站不穩

2025全球極限體能鋼鐵大賽今天在台中市政府廣場熱力開賽，本屆TPF匯聚來自12個海外地區、超過兩千名國內外選手同場較勁...

自由車／何彥誼加盟西班牙二級職業隊 捷安特潛培計畫首人

GIANT今天公布重磅消息，23歲來自宜蘭車手何彥誼經過3年在西班牙Finisher車隊磨練後，確定將加入西班牙Kern...

足球／YAMAHA CUP全國總決賽落幕 12支勁旅角逐最後金盃

國內兒童足球界年度盛事第16屆 YAMAHA CUP 快樂踢球趣全國總決賽，今天於台中朝馬足球場熱鬧登場。自10月起，1...

鞍馬王子林祥威華麗轉身 獲宏道獎感念啟蒙教練

前鞍馬王子林祥威退役後，回到台北市三民國小擔任教練，培育台灣下一代體操好手，如今獲得宏道獎最佳基層培育典範獎，他在致詞時...

足球／足協20日進行理事長補選 如未能完成將啟動第14屆換屆改選

中華民國足球協會今天下午召開第13屆第19次臨時理事會，會議中理事會同意，如20日臨時會員大會未能順利選出新任理事長，則...

射擊／李孟遠遭禁賽沉澱自己 等解禁衝刺名古屋亞運

台灣射擊名將李孟遠日前藥檢被驗出禁藥成分，確定禁賽至2026年1月7日，甚至近4個月無法進行射擊訓練，他今天表示藉機沉澱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。