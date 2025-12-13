全球極限體能鋼鐵大賽台中登場 啦啦隊女神壯壯累到站不穩

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
啦啦隊女神壯壯參賽推廣組混雙組。圖／台中市運動局提供
啦啦隊女神壯壯參賽推廣組混雙組。圖／台中市運動局提供

2025全球極限體能鋼鐵大賽今天在台中市政府廣場熱力開賽，本屆TPF匯聚來自12個海外地區、超過兩千名國內外選手同場較勁，活動現場參與人數突破萬人，一同見證年度體能盛會。開幕儀式由台中市副市長鄭照新敲響象徵勝利的鑼，正式為賽事揭開序幕。

菁英組戰況激烈，各國精銳選手依序登場。其中南韓代表來勢洶洶，暫居領先位置。而地主台灣好手也不遑多讓，由朱宇森、洪寀睿、林力瑋與陳宜欣組成的台灣最強防線，展現團隊默契，位居第四，明日決賽將確定誰可以拿走最強頭銜，並抱走1萬2000美元冠軍獎金。

「推廣組」部分，有眾多網紅藝人共襄盛舉，今天啦啦隊女神壯壯親自到場參賽，大批粉絲熱情應援。賽後她笑著分享：「原本對自己的力量和下肢很有信心，沒想到在『負重架行走』項目結束後，竟然站不太穩，腿有點軟，真的很感謝隊友Ray支援。」她補充：「Cross Fit將室內與室外各種運動元素結合在一起，讓運動和健身變得更加多元。這是我第一次參加這樣的比賽，很感謝台中今天有這麼棒的天氣，讓所有參賽者都能在舒適又健康的狀態下順利完賽。」

除了網紅藝人外，台中市政府夥伴亦熱情響應。消防局烏日分隊的李熙軍，曾在世界警消運動會囊括個人臥推及健力（66kg組）雙金。本次攜手太太一同報名混雙組，兩人順利完賽後，在終點開心合影。他們分享，「平時就會一起健身，這次很難得有機會能夠一起站上賽場。雖然我們都不太喜歡跑步，但這樣的比賽內容我認為不分男女老少都能完成，真的很推薦大家來嘗試看看。」

除台中市政府廣場如火如荼進行的賽事之外，新市政公園同步推出的全民體驗活動同樣熱鬧非凡，吸引許多民眾到場，共同感受運動魅力與城市活力。本次活動規劃適合不同年齡層的運動體驗區，包括銀髮及親子體適能、Cross Fit體驗課程、Zumba有氧舞蹈與草地瑜伽等，並由專業教練現場指導，讓市民能在活動中全方位體驗多元運動。

啦啦隊女神壯壯參賽推廣組混雙組。圖／台中市運動局提供
啦啦隊女神壯壯參賽推廣組混雙組。圖／台中市運動局提供

