自由車／何彥誼加盟西班牙二級職業隊 捷安特潛培計畫首人

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
何彥誼（右2）成功與西班牙Kern Pharma車隊經理歐羅茲（右1）、巨大執行長劉素娟（左2）合影。圖／捷安特提供
GIANT今天公布重磅消息，23歲來自宜蘭車手何彥誼經過3年在西班牙Finisher車隊磨練後，確定將加入西班牙Kern Pharma車隊，明年將成為唯一1位在世界二級職業車隊登場的台灣車手；同時，GIANT也將在明年舉行「捷安特潛力選手培訓計畫」海選，挑選台灣年齡17至20歲之間的選手前往西班牙接受培訓，接續跟何彥誼一樣通往世界二級職業車手之路。

GIANT從2022年開始推動「捷安特潛力選手培訓計畫」，一手創建計畫的巨大集團執行長劉素娟說：「亞洲選手資源又很貧瘠，但又需要很紮實的訓練，我們想要為這些選手提供一條很有效的路徑來培養他們，我們有贊助一級和二級車隊，又碰巧聽到Kern Pharma 車隊有一個育成的Finisher車隊，我們認為這樣子的一步一步進去，年輕車手可以獲得專業的指導並且在歐洲競技的環境下成長。接著我們要在全球去找這些潛力的年輕選手，2022年第一批台灣4名選手中包括何彥誼就赴西班牙測試，到今天終於成為這個培訓計畫第一位騎進二級職業車隊的車手。」

何彥誼今在捷安特特別為他舉辦的記者會上說：「很開心也很興奮，這裡第一個要感謝捷安特的潛力選手培訓計畫，也要感謝家人和女友的支持，在這之前我都還不敢自居是職業選手，但現在我希望能成為第一位騎上三大賽的台灣車手。」

何彥誼家人、女友和啟蒙教練黃章桐今都出席記者會，他感動的說：「我從一開始騎學姐們的Liv車開始，這三年來都是捷安特跟我一起成長，我每年待在歐洲的時間越來越長，23年是三個月、24年是四個月到今年己經是半年，這對一個選手來說非常非常重要，因為你沒有足夠的比賽跟訓練是不可能成為一個合格的職業車手，現在對我來說就是一個起點，一切才剛剛開始。」

何彥誼明年效力的西班牙Kern Pharma 車隊成立於1993年，雖然2021年才升為世界二級職業車隊(UCI ProTeam)，但車隊在2024年環西班牙自由車賽中，驚人的以外卡車隊獲得3個單站冠軍，當時還被許多媒體封為「歷代最佳外卡車隊之一」。

對於明年全新賽季，何彥誼也很期待的說：「競爭肯定會比今年還激烈，我第一個目標就是去完成車隊指派的任務，因為歐洲UCI的比賽是非常非常困難，要完成車隊指派的任務是一件重要且很困難的事情，然後希望可以在亞洲的一些指標性的國際賽可以拿到代表性的成績；短期來說，明年環台賽車隊也會參賽，雖然還不確定屆時的角色，但會為車隊努力爭取好的成績。」

西班牙Kern Pharma車隊經理（左）親自來台為何彥誼（右）送上車衣。圖／捷安特提供
環台賽 自由車

