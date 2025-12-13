足球／YAMAHA CUP全國總決賽落幕 12支勁旅角逐最後金盃

國內兒童足球界年度盛事第16屆 YAMAHA CUP 快樂踢球趣全國總決賽，今天於台中朝馬足球場熱鬧登場。自10月起，186支隊伍歷經5區預賽，總決賽由來自全台12支頂尖隊伍激烈角逐，最終由小不老足球俱樂部A捧起總冠軍金盃、成功衛冕。

為呼應YAMAHA母社70周年「一切始於挑戰」的品牌宣言，今年賽事以「挑戰無限可能」作為核心精神，特別邀請 YAMAHA CUP 大學長旅日小將劉炫緯返台，在全世界足球迷期盼著明年世界盃之際，分享挑戰國際舞台的經驗與精神傳承。

來自全台的12支頂尖隊伍，在朝馬足球場展現堅韌的意志力與精湛球技。身為衛冕軍的小不老足球俱樂部A，在小組賽先後以5：0、4：0擊敗BT SPIRIT閃電羊和新北自強國小粉軍，挺進四強後又以3：2逆轉勝過往拿下4冠的協和國小，連兩屆強勢挺進決賽。

決賽面對樂活鷹，小不老足球俱樂部A先因對手烏龍球取得領先，雖一度被追平，但球隊迅速穩住節奏，隨後連進三球，以4：1收下勝利。總教練張建成直言，為了這項賽事球隊準備許久，感謝家長與孩子高度配合、維持良好訓練出席率，「大家只有一個目標，就是在國小最後一年，把所有能拿的冠軍全部拿下來。」同時也霸氣宣示，明年全隊將朝YAMAHA CUP史無前例的三連霸邁進。

記者會現場，特別邀請旅日J3 栃木市FC 的大學長劉炫緯，與現場足球小將們進行經驗分享，適逢全世界足球迷準備迎接世界盃之際，台灣山葉機車期許透過大學長的魅力，持續鼓勵孩童「挑戰無限可能」，與世界頂尖球員一樣不斷鍛鍊自我，帶領台灣足球邁向國際舞台。