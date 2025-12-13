鞍馬王子林祥威華麗轉身 獲宏道獎感念啟蒙教練

前鞍馬王子林祥威退役後，回到台北市三民國小擔任教練，培育台灣下一代體操好手，如今獲得宏道獎最佳基層培育典範獎，他在致詞時談到恩師吳松明不捨哽咽。

秉持「向幕後榮耀選手的無名英雄致敬」初衷，宏道獎今天在台北市中山堂舉行頒獎典禮，其中前一代鞍馬王子林祥威在卸下選手身分後，回到母校三民國小播下競技體操的種子，並在近年培育出廖奕淳、周美等新生代好手，獲得最佳基層培育典範獎肯定。

林祥威接受中央社採訪時表示，外界通常關注的是奧運、精英獎最強的那群人，而宏道獎是以幕後工作人員為主，讓基層教練也能被大家看見，因此相當具有意義，「我們也有機會受人表揚，感覺在基層10幾年努力有小小成果。」

林祥威在致詞時談到啟蒙恩師吳松明時不捨哽咽，他表示，從小看著吳松明對選手們的細心付出，讓他的內心有點憧憬，想要效法吳松明的工作內容、態度。如今自己也踏上教練這條道路，也慢慢在基層有一些成就，但遺憾的是吳松明已經無法親眼見證，「就會很想念老師。」

宏道運動發展基金會董事長林鴻道則提到，理想是台灣成為體育強國，不僅要擠進亞運前5名，更期待奧運能進入前20名。他分享，只要找到夢想時，再怎麼投入都不會覺得辛苦，重點是能否達成目標，同時感謝每1名成功選手背後默默付出的無名英雄。