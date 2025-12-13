足球／足協20日進行理事長補選 如未能完成將啟動第14屆換屆改選

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

中華民國足球協會今天下午召開第13屆第19次臨時理事會，會議中理事會同意，如20日臨時會員大會未能順利選出新任理事長，則本屆理事會與監事會將同意縮短任期，提前啟動第14屆換屆改選作業。

中華足協前任理事長王麟祥於11月初因身體健康因素請辭，經理事會慰留無果後勉予同意王麟祥請辭，並由副理事長蕭永福代理。第13屆理事會鑑於本屆任期已經步入尾聲，如20日召開之臨時會員大會未能順理完成理事長補選，重新召開臨時會員大會再次補選花費過鉅，且影響中華民國足球協會會務與財務甚鉅。故為台灣足球健全發展，第13屆理事會與監事會將同意縮短任期，依相關法規規定提前啟動換屆改選事宜。

