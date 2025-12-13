足球／足協20日進行理事長補選 如未能完成將啟動第14屆換屆改選
中華民國足球協會今天下午召開第13屆第19次臨時理事會，會議中理事會同意，如20日臨時會員大會未能順利選出新任理事長，則本屆理事會與監事會將同意縮短任期，提前啟動第14屆換屆改選作業。
中華足協前任理事長王麟祥於11月初因身體健康因素請辭，經理事會慰留無果後勉予同意王麟祥請辭，並由副理事長蕭永福代理。第13屆理事會鑑於本屆任期已經步入尾聲，如20日召開之臨時會員大會未能順理完成理事長補選，重新召開臨時會員大會再次補選花費過鉅，且影響中華民國足球協會會務與財務甚鉅。故為台灣足球健全發展，第13屆理事會與監事會將同意縮短任期，依相關法規規定提前啟動換屆改選事宜。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言