射擊／李孟遠遭禁賽沉澱自己 等解禁衝刺名古屋亞運

中央社／ 台北13日電
台灣射擊名將李孟遠（左）日前藥檢被驗出禁藥成分，確定禁賽至2026年1月7日，甚至近4個月無法進行射擊訓練，他13日在台北出席宏道獎頒獎典禮表示，藉機沈澱一下，接著全力衝刺名古屋亞運。中央社
台灣射擊名將李孟遠日前藥檢被驗出禁藥成分，確定禁賽至2026年1月7日，甚至近4個月無法進行射擊訓練，他今天表示藉機沉澱一下，接著全力衝刺名古屋亞運

現年31歲的台灣射擊名將李孟遠，去年在巴黎奧運一戰成名，打敗眾多好手摘下男子定向飛靶銅牌，成為台灣史上首名登上奧運頒獎台的射擊選手，沒想到他在今年不慎使用含有禁藥成分的眼藥水，導致被禁賽5個月，直到2026年1月8日才能「解禁」。

李孟遠今天出席宏道獎頒獎典禮接受媒體聯訪時表示，其實在11月29日前無法參加射擊相關訓練，幾乎是連槍都不能碰，只能做一些身體協調訓練，讓他形容「蠻手癢的」，而李孟遠目前已經開始在宜蘭靶場進行正常訓練，國訓中心、運動部也積極協助他重返國家隊訓練。

今年李孟遠遭遇教練兼父親謝志培的離世，加上又被驗出禁藥成分遭到禁賽，讓他坦言一度覺得什麼事都很不順，不過李孟遠樂觀看待人生就是這樣，會碰到起起伏伏的事情，所以他將這段時間視為沉澱，「老天爺可能給我什麼，也會讓我失去什麼，因此重新調整好心態、繼續加油。」

李孟遠透露，回歸賽場第1戰瞄準2026年在卡達舉行的亞洲射擊飛靶錦標賽，逐步朝著名古屋亞運目標前進，「中間希望多參加比賽像是世界盃，透過以賽代訓，主要還是把最好狀態放在亞運。」

