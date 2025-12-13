聽新聞
排球／世界中學生U15錦標賽 中華小將喜獲男女雙銀
2025年世界中學生U15排球錦標賽於4日至13日假中國大陸陝西省商洛市舉辦，本屆賽事為國際學校體育總會（ISF）第二屆U15層級之排球錦標賽，參賽資格不再侷限於單一學校隊，故此次代表隊係經由國內選拔遴選優秀青少年選手，共組最強國家隊，創下佳績。
本屆賽事共計女生組17隊、男生組13隊參賽。我國女生隊於小組預賽中，球技水平皆優於對手，接連擊敗巴西、烏干達1隊及印度2隊，在八強迎戰身材具優勢的印度1隊，以及四強再度遭逢攻勢黏人的巴西隊的挑戰，也無所畏懼，勢如破竹，直闖冠軍戰。
而在冠軍戰中，面對人高馬大的地主中國1隊，雙方你來我往，可惜對手防線猶如銅牆鐵壁，最終以0：3（18：25、23：25、12：25）收下銀牌。
男生隊在小組預賽中亦以全勝之姿技壓巴西及澳門隊，在八強面對保加利亞隊更是火力全開，全面封鎖對手攻勢，四強再遇來勢洶洶的巴西隊，上演膠著不已的攻防戰，而我國小將技高一籌，其中主攻手馬子騏具有高度破壞力的發球及攻擊，狠狠擊潰對手防線，領球隊收下冠軍戰入場券。
最終場則是正面強碰球技及身體素質兼備的伊朗隊，我國小將看似位居下風，仍不輕言放棄，憑藉高昂士氣，把握每波攻勢，以25：15搶下首局，但隨後伊朗隊重整旗鼓、砲火猛攻，中華隊終以1：3（25：15、18：25、22：25、17：25）第二名作收，雖落敗，但獲得滿場觀眾的掌聲及支持。
