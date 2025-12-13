林郁婷主持宏道獎典禮 30歲生日無緣與賴總統自拍至少有合照

巴黎奧運女子拳擊金牌好手林郁婷今天擔任宏道獎頒獎典禮主持人，同時迎來30歲生日，她許願希望與總統賴清德自拍落空 ，但至少有合照仍算如願以償。

第8屆宏道獎頒獎典禮今天在台北市中山堂登場，致敬

站在幕後榮耀選手的無名英雄，邀請賴總統共襄盛舉，去年幫助台灣摘下首面拳擊奧運金牌的林郁婷擔任典禮主持人。

林郁婷接受媒體聯訪時笑說，現場眾星雲集讓她心情很緊張，前一晚還在做功課，觀看過往國光體育獎章頒獎典禮的影片，觀察主持人怎麼主持，「就算從台下到彩排一直在順稿，不過真的上去講完全是不一樣感覺，有點抖不知道是場地太冷還是緊張，但是滿不錯體驗。」

林郁婷自評，主持初體驗比及格多一點點，還有很多進步空間，最希望自己不要再卡詞，並感謝搭檔經驗豐富，上台前還講冷笑話舒緩情緒，「之後依舊勇於嘗試各種挑戰，就跟教練（曾自強）一樣，無時無刻給我很多挑戰。」

賴清德總統（中）上午出席宏道獎頒獎典禮，並與與會來賓運動部長李洋（左三）、宏道運動發展基金會董事長林鴻道（右四）、國手林郁婷（右三）、郭婞淳（左二）等人合影。記者曾原信／攝影 曾原信

今天恰逢林郁婷30歲生日，她透露願望就獻給宏道獎，感謝這麼多為體壇默默付出的前輩、老師及教練們，因為有他們的辛勤耕耘，台灣運動員才有辦法站上世界最高殿堂發光發熱。

林郁婷提到，原本許願想跟賴總統自拍，沒想到時間比較緊湊，所幸中華奧會主席林鴻道有爭取到大合照，她也藉機與賴總統致意。

林郁婷表示，期許自己繼續保持勇於挑戰的心，跟以前一樣莫忘初衷，為台灣體壇、基層奉獻。