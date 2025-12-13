影／大專國術錦標賽文化大學登場 41所學校草山論劍

中華民國大專院校114學年度國術錦標賽今天在文化大學舉行，全國41所大學「草山論劍」爭奪傳統國術、散打、摔角、弓術獎牌。文化大學30名選手參賽，陣容最龐大；中央警察大學派出28人專攻摔角項目，儘管在多個量級「同門」競技，但「準人民保母」仍展現運動精神，全力以赴。

為推展大專校院國術運動，提升傳統國術技術水準、弘揚固有國粹，培養術德兼修、文武兼備的時代青年，中華民國大專院校體育總會每年都舉辦簡稱「大專盃」的國術錦標賽；今年輪由位在陽明山的文化大學承辦。

傳統國術包括徒手的摔、打、踢、拿及刀槍劍棍等兵器，因此大專盃國術錦標賽的競賽項目分為傳統套路、「打擂台」的散打、古稱「角牴之術」的摔角及屬於兵器的「弓術」。

為了競賽公平，大專盃將體育系及體育專長甄審入學的學生劃歸在「公開組」，非專長項目學生列為「一般組」，因彼此實力相當，競爭激烈。在傳統國術競賽場上，大學生們演練穩重扎實的南拳或跳躍騰挪的北拳，功夫電影常見的八極拳及形意、八卦拳等內家拳也一一登場，棍術、槍術及春秋大刀更是舞得虎虎生風。

對抗性極強的散打擂台，無論男女選手，拳擊、腳踢、擒摔動作連連，一氣喝成的動作令人目不暇給；摔角場上則頻上演警察大學「同門」較技，不但占據攻擊優勢位置的「搶把」互不相讓，男女選手全力展現所學，傳統摔角動作前進踢、單手別、揣紛紛出籠。

雖和奧運射箭一樣彎弓射箭，但傳統弓術不但沒有瞄準器，靶紙也不是現代環型靶，而是古典射藝的「虎侯靶」，賽事概念借用周代的五射，包括白矢、參連、井儀、襄尺及剡注，賽事包括以穩定射中虎靶為目標，而不是環數分，晉級採用不同射距，考驗選手臨場反應。此外，還有速射賽，如同古代射藝的「參連」，混雙採用「井儀靶」與「襄尺靶」兩種靶型，考驗選手對直線與井字型目標的精準射擊。團體賽是改良青海靶的特色三角靶，要求的不是靶心，而是三角形靶紙的尖端，挑戰性極高，這也是近幾年新興的傳統競賽項目。

大專院校114學年度國術錦標賽大會審判委員陳嘉遠在開幕儀式中表示，傳統國術門派多元、各有特色，完整保留中華文化之美，但推動不易，很感參與賽事的教練、選手對發揚傳統國術貢獻心力。

全國大專盃國術錦標賽在文化大學登場，男女選手在散打擂台摔打踢，競爭激烈。圖／文化大學提供 全國大專盃國術錦標賽傳統弓術比賽，選手的弓箭上沒有瞄準器，只能靠經驗與練習。圖／文化大學提供 全國大專盃國術錦標賽摔角項目警察大學男女學生同門競技。圖／文化大學提供 全國大專盃國術錦標賽傳統國術套路競賽，有學生打雙節棍，南拳棍術則虎虎生風。圖／文化大學提供