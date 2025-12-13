宏道獎林輝雄捐出獎金補助基層 WOWSight獲頒佳運動媒體獎

邁入第8年的宏道獎在今年擴大辦理並於今天舉行頒獎典禮，不僅總統賴清德親自到場頒發終身成就獎給受獎人林輝雄，包括擔任主持人的林郁婷以及郭婞淳、黃筱雯、王冠閎、李孟遠等現役選手也到場參與，並表達對於教練、後勤團隊的感謝與付出。

今年宏道獎共頒發10項大獎，並邀請到前立法院長王金平擔任評審會召集人，最終除了運動行政獎從缺外，另外9大獎項獲獎人分別為最佳績優訓練獎林敬能、最佳運科訓練實踐獎郭孟熙、最佳全人培育獎徐為紘、最佳基層培育典範獎林祥威、最佳選手照護貢獻獎柴惠敏、最佳運動媒體獎WOWSight、最佳運動裁判獎吳美儀、最佳運動公益獎社團法人台灣球芽棒球發展協會、終身成就獎林輝雄。

其中從總統賴清德手中接下終身成就獎的林輝雄，包括昔日學生王景成、潘瑞根、張武隆和陳献榮等人也到場獻花，而林輝雄也當場宣布將這次獲獎獎金，加上自掏腰包後捐贈給花蓮縣三民國中、屏東縣大同高中、高雄市鼓山高中、台南市大內國中、雲林縣斗南高中、土庫國中、土庫國小以及台體大，作為貼補指定運動團隊培訓和參賽之用，引發現場嘉賓的熱烈掌聲。

此外，今天也不少現役運動員到場擔任頒獎人，親自感謝對於教練、後勤團隊、防護與醫療團隊的感謝，其中拿下績優訓練獎的舉重教練林敬能，就由運動部部長李洋親自頒獎，不過也讓林敬能笑稱，以為頒獎人會是今天同樣到場的子弟兵郭婞淳，「我以為會是徒弟郭婞淳幫我頒獎，但從兩屆奧運金牌手中拿下獎項，這也是我的夢想，」

宏道獎今天舉行頒獎典禮。記者曾原信／攝影

首度以部長身份參加的李洋也不忘藉此機會感謝基層教練與後勤團隊的付出，「現場看到很多基層教練，因為有你們的存在，我們今天運動才能愈來愈好，感謝今天有這樣機會，讓更多幕後團隊被大家看見。」

而最佳運動媒體獎則由WOWSight獲獎，代表受獎的共同創辦人葉士弘感謝宏道運動發展基金會、林鴻道主席和相關單位的肯定，他也代表另外一位共同創辦人楊育欣發表得獎感言，「聯合報創辦人王惕吾曾說過，心中有自由、筆下有責任，對於新媒體來說，或許更要做到心中有責任、筆下有溫度，我們會繼續寫、繼續創作。」