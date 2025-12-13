宏道獎今頒發9項大獎 賴清德為林輝雄頒發終身成就獎

邁入第8年的宏道獎今天在台北市中山堂舉行頒獎典禮，並由適逢30歲生日的我國拳后林郁婷與知名主播張立群擔任典禮主持人，包括總統賴清德、運動部部長李洋、宏道運動發展基金會董事長林鴻道以及今年評審委員會召集人、前立法院長王金平都到場擔任頒獎人。

由宏道運動發展基金會所創立的宏道獎，自107年開始頒發，出發點是站在支持教練的立場，之後每年舉辦規模也持續擴大，自107年至113年總計有113人次獲獎，而今年宏道獎邁入第8年，並且定調獎勵的範圍及獎勵的精神「榮耀選手，致敬無名英雄」，全面擴大為7類共10個獎，包括運動教練、運動科學照護、運動媒體、賽事裁判、運動行政、運動公益、特別獎。

評審委員會召集人王金平在致詞時表示，「這場盛會由於賴總統親自來頒獎、致詞、勉勵，影響面一定更為擴大，大家都知道近20年來，鴻道先生的付出與投入，將運動提升為國人共同重視，政府與民間單位一樣有更多資源投入，讓我們體育在國際地位提升非常多，這都是鴻道把他二分之一以上時間都投入在這件事情上。」

而今年宏道獎得獎名單為，最佳績優訓練獎林敬能、最佳運科訓練實踐獎 郭孟熙、最佳全人培育獎徐為紘、最佳基層培育典範獎林祥威、最佳選手照護貢獻獎柴惠敏、最佳運動媒體獎 WOWSight、最佳運動裁判獎吳美儀、最佳運動公益獎社團法人台灣球芽棒球發展協會、終身成就獎林輝雄。

對於今年運動行政獎從缺，王金平則解釋，「這次評選經過三個階段都很順利，但很可惜的是，今年10項裡面從缺一項，這一項就是所謂運動行政獎。今年有教育團體、地方團體、單項團體、政府單位都有送來參賽資料，但怎麼討論都難以選出真正全面性帶動運動上美好展現，這很困難，不得不從缺。」

而總統賴清德則是親自為今年終身成就獎林輝雄親自頒獎，賴清德在致詞時也感謝宏道基金會董事長林鴻道對於運動的投入，「這是我第一次參與這樣的盛會，我感覺到非常榮幸。感謝林董事長邀請，藉由這難得機會感謝林鴻道主席過去這幾年來出錢出力，花一半時間投資在運動領域，讓我們運動選手可以跳得更高、跑得、游得更快速、出拳更有力、站上更多國際舞台、贏得更多獎牌、更多光榮，感謝林鴻道主席。」

賴清德接著強調，運動部在今年成立後積極朝著三個面向發展，分別為全民運動、競技運動與運動產業發展，「這三個面向都需要許許多多選手外，背後需要一群龐大教練、行政人員、物理治療師、運動防護員等等，這是一個體系，運動部往這三個方向發展時，政府將會跟選手、教練、運動防護員站在一起，會跟國家推動運動發展的人站在一起，這是我們的夢想也是要執行的地方。」