快訊

這也想喬？台人遊沖繩錯過班機要求「特別協助」？駐日代表處回應曝光

他不解路人「永遠都戴耳機走路」！過來人曝1實用真相讚：擋怪人神器

素養迷航／又臭又長命題添學習壓力 專家：素養教育走偏

聽新聞
0:00 / 0:00

自行車／雲嘉南ROUVY線上挑戰賽落幕 14國、55位車友共襄盛舉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲嘉南 ROUVY 線上自行車挑戰賽吸引國內外好手參賽。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
雲嘉南 ROUVY 線上自行車挑戰賽吸引國內外好手參賽。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

為持續推動自行車運動觀光及數位旅遊行銷，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處於12日推出「雲嘉南 ROUVY 線上自行車挑戰賽」，邀請國內外車友透過虛擬平台騎乘雲嘉南濱海路線，突破時空限制，將雲嘉南之美推向國際。

本次線上挑戰賽共吸引66位車友報名參與，其中台灣車友40人、國際車友26人，國際參與比例近四成（39%）。參與車友來自美國、英國、日本、比利時、德國、荷蘭、西班牙、丹麥、挪威、奧地利、捷克、南韓、印尼等14個國家與地區，成功吸引歐美與亞洲重要自行車市場。

本次線上賽事，車友們充分感受到雲嘉南最速賽道的魅力，前三名皆僅花43分鐘完成33公里的路線，並且分別由來自捷克、英國與丹麥三位國際車友取得前三名，也可獲得2026年Letape Sun Moon Lake的參賽權。

本次活動亦吸引專業選手及自行車網紅參加，三鐵國手王威凱表示，平時雖固定以訓練台作為日常訓練工具，但這次是他首次體驗結合虛擬實境的自行車騎乘活動。他分享，自己對嘉南濱海路線相當熟悉，能在線上與來自世界各地的車友同騎，感受十分特別；尤其國外車友在騎乘過程中，能同步欣賞雲嘉南特有的濱海風光，更是難得的體驗。未來若有機會，也希望能透過ROUVY挑戰更多台灣經典自行車路線。

來自土耳其的自行車網紅徐甘舒則表示，線上虛擬騎車的形式，成功讓來自世界各地的車友齊聚同一平台，不僅能共同完成騎乘挑戰，還能同時欣賞台灣的風景，令人印象深刻。他特別提到，雲嘉南這條約34公里的平緩濱海路線，非常適合一般車友體驗，無論是新手或進階騎士都能輕鬆享受騎乘樂趣，也十分推薦給海外車友，認為這是讓外國騎士認識台灣自行車環境與觀光特色的絕佳方式。

雲嘉南濱海國家風景區管理處表示，透過 ROUVY 線上挑戰賽的形式，不僅成功降低國際車友參與門檻，也讓海外騎士在線上先行認識雲嘉南的濱海景觀、鹽田風光與漁村人文特色，為未來實地來台騎乘與旅遊奠定基礎，有助於雲嘉南長期致力成為亞洲具代表性的自行車旅遊目的地。

雲嘉南 ROUVY 線上自行車挑戰賽吸引國內外好手參賽。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
雲嘉南 ROUVY 線上自行車挑戰賽吸引國內外好手參賽。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

騎士 挑戰賽 比利

延伸閱讀

最高罰1200元！2026年起台北市河濱公園禁微型電動二輪車進入

自行車／雲嘉南持續推動低碳自行車旅遊 領騎培訓突破140位

自行車／雲嘉南推動自行車運動成果亮眼 線上活動再接力

自行車／「徐行縱谷」推多元慢旅 打造歐亞菲板塊全新騎旅

相關新聞

桌球／WTT總決賽 林昀儒遭摩賈德戲劇逆轉無緣4強

在香港舉行的WTT總決賽，我國一哥林昀儒今天在男單8強賽遭遇瑞典好手摩賈德（Truls Moregard），儘管生涯前5...

自行車／雲嘉南ROUVY線上挑戰賽落幕 14國、55位車友共襄盛舉

為持續推動自行車運動觀光及數位旅遊行銷，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處於12日推出「雲嘉南 ROUVY 線上自行...

健美／劉明毅獲頒三等二級國光獎章 全國健美協會為亞錦賽正名

114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮在昨天登場，其中我國健美健身好手劉明毅也靠著今年在亞洲健美健身錦標賽男子形...

高球／名將展示「暴力美學」！AI導入訓練、技術突破掀新趨勢

透過AI介入輔助，訓練可望擺脫過往的土法煉鋼。著名高爾夫擊遠名將、德國好手馬丁就透露，無論是從完全新手到頂尖職業選手，「...

世足／票價飆漲近5倍「太離譜了」！ 球迷團體籲停售

球迷團體「歐洲足球支持者協會」（Football Supporters Europe, FSE）今天呼籲國際足球總會（F...

網球／法國球員成「假球集團核心」 27罪名成立、禁賽20年

國際網球誠信機構（ITIA）今天宣布，26歲法國男球員佛里歐（Quentin Folliot）因違反「網球反貪腐計畫」共27項規定，遭禁賽20年、罰款7萬美元（約218萬新台幣），被命令償還超過4.4

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。