自行車／雲嘉南ROUVY線上挑戰賽落幕 14國、55位車友共襄盛舉

為持續推動自行車運動觀光及數位旅遊行銷，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處於12日推出「雲嘉南 ROUVY 線上自行車挑戰賽」，邀請國內外車友透過虛擬平台騎乘雲嘉南濱海路線，突破時空限制，將雲嘉南之美推向國際。

本次線上挑戰賽共吸引66位車友報名參與，其中台灣車友40人、國際車友26人，國際參與比例近四成（39%）。參與車友來自美國、英國、日本、比利時、德國、荷蘭、西班牙、丹麥、挪威、奧地利、捷克、南韓、印尼等14個國家與地區，成功吸引歐美與亞洲重要自行車市場。

本次線上賽事，車友們充分感受到雲嘉南最速賽道的魅力，前三名皆僅花43分鐘完成33公里的路線，並且分別由來自捷克、英國與丹麥三位國際車友取得前三名，也可獲得2026年Letape Sun Moon Lake的參賽權。

本次活動亦吸引專業選手及自行車網紅參加，三鐵國手王威凱表示，平時雖固定以訓練台作為日常訓練工具，但這次是他首次體驗結合虛擬實境的自行車騎乘活動。他分享，自己對嘉南濱海路線相當熟悉，能在線上與來自世界各地的車友同騎，感受十分特別；尤其國外車友在騎乘過程中，能同步欣賞雲嘉南特有的濱海風光，更是難得的體驗。未來若有機會，也希望能透過ROUVY挑戰更多台灣經典自行車路線。

來自土耳其的自行車網紅徐甘舒則表示，線上虛擬騎車的形式，成功讓來自世界各地的車友齊聚同一平台，不僅能共同完成騎乘挑戰，還能同時欣賞台灣的風景，令人印象深刻。他特別提到，雲嘉南這條約34公里的平緩濱海路線，非常適合一般車友體驗，無論是新手或進階騎士都能輕鬆享受騎乘樂趣，也十分推薦給海外車友，認為這是讓外國騎士認識台灣自行車環境與觀光特色的絕佳方式。

雲嘉南濱海國家風景區管理處表示，透過 ROUVY 線上挑戰賽的形式，不僅成功降低國際車友參與門檻，也讓海外騎士在線上先行認識雲嘉南的濱海景觀、鹽田風光與漁村人文特色，為未來實地來台騎乘與旅遊奠定基礎，有助於雲嘉南長期致力成為亞洲具代表性的自行車旅遊目的地。 雲嘉南 ROUVY 線上自行車挑戰賽吸引國內外好手參賽。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供