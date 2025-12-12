桌球／WTT總決賽 林昀儒遭摩賈德戲劇逆轉無緣4強

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒（圖）與世界排名第4名的摩賈德，生涯前5度交手都拿下勝利，今天雙方再度碰頭林昀儒依舊佔據優勢，在首局開打後就迅速取得6：0領先，並以11：6先下一城。 新華社
在香港舉行的Truls Moregard總決賽，我國一哥林昀儒今天在男單8強賽遭遇瑞典好手摩賈德（Truls Moregard），儘管生涯前5度交手都拿下勝利，但林昀儒今天在先搶下2局後，卻遭到摩賈德連追4局，以局數2：4敗下陣來，結束今年度最後一場賽事。

第二局前段兩人則是展開拉鋸，但林昀儒在穩住陣腳後一度取得6：4領先，儘管摩賈德隨後又追近比分，不過林昀儒在本局都能擊出有效發球，讓摩賈德無法取得超前機會，並以11：7再下一城。

不過接下來摩賈德表現漸入佳境，先是以10：12扳回一城，第4局甚至以大比分差距的11：4扳平戰局，第5局他更是拉出4：0開局，並且以11：2搶先聽牌，第6局摩賈德再以11：5成功關門並搶下4強門票，林昀儒則是止步於8強，但仍追平生涯最佳成績。

