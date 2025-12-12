健美／劉明毅獲頒三等二級國光獎章 全國健美協會為亞錦賽正名

114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮在昨天登場，其中我國健美健身好手劉明毅也靠著今年在亞洲健美健身錦標賽男子形體170公分量級榮獲金牌，獲頒三等二級國光體育獎章，對於近日高雄也舉辦名為亞洲健美錦標賽的賽事，中華民國健美協會也不忘正名。

第59屆IFBB亞洲健美健身錦標賽今年6月在阿吉曼舉行，我國共派出3位選手參賽，其中劉明毅在男子形體170公分量級榮獲金牌，而在昨天登場的國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，劉明毅也獲頒國光體育獎章三等二級，獎金30萬元，中華民國健美協會理事長許安進也到場觀禮。

對於民間業者近日在高雄舉辦「2025 IFBB PRO/NPC WORLDWIDE亞洲健美錦標賽」恐造成混淆，中華民國健美協會昨天也透過粉絲團表示，運動員參加由IFBB國際健美健身總會舉辦的世界健身錦標賽、世界健美錦標賽、亞洲健美健身錦標賽等官方國際正式錦標賽，榮獲前三名者（該量級至少6國及6人以上參加），才可申請國光體育獎章及獎金。