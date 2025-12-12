高球／名將展示「暴力美學」！AI導入訓練、技術突破掀新趨勢
透過AI介入輔助，訓練可望擺脫過往的土法煉鋼。著名高爾夫擊遠名將、德國好手馬丁就透露，無論是從完全新手到頂尖職業選手，「這個工具都非常有價值。」
德國高球好手馬丁（Martin Borgmeier）與智之視創新有限公司執行長楊智偉等人，今天在林口美麗華高爾夫鄉村俱樂部舉行高爾夫AI論壇，不少職業球員及教練都到場參與，了解透過科技導入訓練帶來的便利與優勢。
馬丁曾在比賽中擊出484碼驚人成績，也是倡導科技介入訓練的擁護者。他表示，現在要追蹤揮桿的動作和姿勢，不再需要透過任何穿戴裝置、身上也不需標記點，少了這些束縛才能完整發揮真正的水準和實力，而且只要透過一支手機和APP就能完成。
楊智偉則透露，現在全世界很多廠商都在發展這類型的AI技術、3D動作擷取、教學系統等，不過除了利用影像分析人體動態外，「球桿追蹤」是現在全球極少數公司能做到的技術，主因是球桿移動速度太快，要做到精準追蹤難度非常高。
不過楊智偉也說，現在他們已經突破這個技術藩籬，只要拿出手機，很快就能知道問題在哪，甚至自己就能練習、改善。教練還能讓學生沒有上課的時候自己練習，持續進步。
論壇結束後，馬丁也來到戶外區現場示範他擊球的「暴力美學」，並透過現場教學如何使用APP檢視和優化自己的動作；楊智偉強調，如今只要透過APP，就能讓每一次揮桿都得到回饋，「它會讓練習模式變得更有效，也能進步得更快。」
