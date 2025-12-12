網球／法國球員成「假球集團核心」 27罪名成立、禁賽20年

國際網球誠信機構（ITIA）今天宣布，26歲法國男球員佛里歐（Quentin Folliot）因違反「網球反貪腐計畫」共27項規定，遭禁賽20年、罰款7萬美元（約218萬新台幣），被命令償還超過4.4萬美元（約137萬新台幣）的不法所得。

ITIA調查發現，佛里歐是操縱比賽集團的核心人物，調查至今已讓6名球員受處分，先前受罰人包含佛洛伊德-安傑爾（Jaimee Floyd-Angele）、保羅・瓦爾塞基（Paul Valsecchi）、豐巴（Luc Fomba）、布凱（Lucas Bouquet）還有里莫利（Enzo Rimoli）。

佛里歐曾於2022年8月登上男單世界排名第488，他否認涉及2022年至2024年間，11場比賽中的30項指控，其中8場由他親自出賽。相關指控包含刻意操縱比賽結果、為投注目的收受金錢而未全力以赴、出錢要求其他球員配合打假球、提供內線資訊、未配合ITIA調查及銷毀證據等。

2025年10月20日與21日，案件由獨立反貪腐聽證官哈里法（Amani Khalifa）以遠端方式審理，最終裁定30項指控中27項成立，剩下3項指控被駁回。2025年12月1日出爐的裁決書中，哈里法形容佛里歐，「大規模犯罪集團的關鍵傳播者，積極招募其他球員，試圖將貪腐更深地滲透進職業巡迴賽體系」。

佛里歐自2024年5月17日起就被暫時停賽，因此禁賽期限至2044年5月16日止，還必須償還所有未繳罰款。禁賽期間佛里歐不能參與、執教或出席任何由ITIA成員的賽事（包含ATP、ITF、WTA、澳洲網協、法國網協、溫布頓與美國網協），任何國家協會授權或認可的網球賽事也不能參與。