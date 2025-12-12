劍道／全國中正盃劍道錦標賽 提前在南投高中引爆

快訊

聯合報／ 即時報導
全國中正盃劍道錦標賽明後兩天在南投高中登場。圖／南投縣體育會提供
全國中正盃劍道錦標賽明後兩天在南投高中登場。圖／南投縣體育會提供

「竹劍引爆校園，造成騷動」成了近日校園最吸睛的話題之一。隨著114年全國中正盃劍道錦標賽將於13、14日在南投高中登場，賽事消息一公布便引發師生與家長高度關注。近期校內配合賽事宣導與暖身推廣，吸引大量學生在下課時段聚集觀摩、詢問與報名體驗，短時間人潮湧現，現場一度出現「騷動」景象，展現大型全國賽事帶動運動風氣的熱度。

主辦單位表示，劍道運動強調禮儀、專注與自我控制，對學生品格與身心鍛鍊具有正向助益。本次賽前推廣以安全與秩序為首要原則，內容以劍道禮法介紹、基本動作示範與安全宣導為主，並採分梯次、分組方式進行，避免過度集中造成擁擠。針對短暫人潮聚集情形，校方已立即調整動線與管理措施，增派人力引導、設置等候區與管制線，確保校園秩序與師生安全。

南投縣體育會指出，全國中正盃是國內指標性劍道賽事之一，本屆落腳南投，將匯聚各縣市好手同場競技交流。共35組隊伍450人參加，賽事期間將落實器材檢查、場地分流、選手與觀眾動線管制及緊急應變機制，營造安全、專業且具觀賞性的競賽環境。

主辦單位也邀請民眾踴躍到場觀賽，為選手加油打氣，共同感受劍道「以禮始、以禮終」的精神與紀律之美，讓運動能量在南投持續發光。

