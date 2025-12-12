世足／票價飆漲近5倍「太離譜了」！ 球迷團體籲停售

球迷團體「歐洲足球支持者協會」（Football Supporters Europe, FSE）今天呼籲國際足球總會（FIFA）停止銷售明年世界盃的門票，理由是票價「高得離譜」。

法新社報導，根據歐洲足球支持者協會說法，明年6月11日至7月19日在美國、加拿大和墨西哥舉行的世界盃，門票價格將比2022年卡達世足賽貴上近5倍。

遊說團體歐洲足球支持者協會表示：「對於國際足總對最忠實的球迷收取如此高昂的票價，歐洲足球支持者協會感到震驚。」

協會指出，分配給各國足協的門票金額已達到「天文數字」般的程度，這些門票通常是透過官方球迷團體或忠誠度計畫，分配給最熱情的球迷。

「根據FSE目前掌握的資訊，如果一名球迷要從第一場比賽一路追隨他們的球隊到決賽…他們至少得花費6900美元（約新台幣21.5萬元）。」

「我們呼籲FIFA立即停止售票，與受影響各方進行協商，並重新審視票價與類別分配，直到找到一個尊重世界盃傳統、普遍性與文化意義的解決方案。」

據美聯社報導，德國足球協會公布的價目表顯示，不同分組賽的票價從180美元到700美元不等。決賽的最低票價為4185美元，最高則達8680美元。

這些分組賽的票價與FIFA聲稱將提供60美元門票的說法大相逕庭；而美國足球官員7年前在申辦本屆賽事時，目標是在賽事初期階段提供數十萬張21美元的座位。