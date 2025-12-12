快訊

全球極限體能鋼鐵大賽明盛大登場 國內好手全力捍衛主場榮譽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2025全球極限體能鋼鐵大賽將於13、14日在台中市政府前廣場火熱開賽。圖／大漢行銷提供
全台規模最大、亞洲獎金最高的「2025全球極限體能鋼鐵大賽」將於13、14日在台中市政府前廣場火熱開賽，今天在台中長榮桂冠酒店舉辦賽前記者會，不僅國外名將蓄勢待發，我國好手也誓言要捍衛主場榮譽。  

台中市副市長鄭照新今天代表市長盧秀燕出席賽前記者會，他表示，「台中積極爭取國際賽事進駐，已逐步成為亞洲新興的運動城市。今年大賽獲CrossFit東南亞區經理馬里（Juria Maree）、中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽及國際論壇冠名贊助商長榮航空共同支持，展現跨國合作的高度信任與專業整合能力。他強調，全球極限體能鋼鐵大賽不僅是一場競技，更讓台中站上世界體能運動交流的核心位置，市民更能在家門口感受國際級賽事帶來的熱力與魅力，展現台中作為國際運動城市的硬實力。」

此外，記者會上市府特別安排「台中味體驗」橋段，鄭照新親自招待國際選手品嘗台中最具代表性的太陽餅，以及從台中發源、風靡全球的珍珠奶茶，立即掀起熱烈反應。不少選手笑稱還沒比賽就先被台中「餵服」，充分展現城市的人情味與獨特魅力，為整場活動增添更多亮點。

本屆賽事吸引來自12個海外地區及國內外超過兩千位選手齊聚，賽前記者會上邀請來自俄羅斯、日本及南韓的頂尖選手。其中俄羅斯籍、擁有「Super Ninja」稱號的伊萬諾娃（Anna Ivanova）來勢洶洶。雖然首度來訪台灣，但她早已在多個大型體能節目中展現驚人實力，並與隊友有多次合作經驗，默契與豐富的比賽經驗將成為重要利器。

國內菁英組的種子隊由排名第一的朱宇森、洪寀睿、林力瑋與陳宜欣組成，被視為本屆台灣最強防線。台灣Cross Fit女子排名第一的洪寀睿，今年在亞洲區名列第71名，是少數能挺進國際賽場的頂尖選手之一。記者會上洪寀睿表示，「為了這場此賽，團隊投入了長時間的準備，希望在賽場上全力以赴，讓世界看到台灣選手無畏的力量與精神，並把冠軍留在台灣。」

至於林力瑋，同樣是備受關注的全能型好手，曾奪下2022中華台北國家冠軍，2024年更橫掃多項CrossFit賽事冠軍。今年他成功闖進

Cross Fit Team Semifinals，征戰釜山、上海等國際大賽，表現亮眼，被視為本屆最值得期待的綜合體能強者之一，本次TPF的黃金陣容，可說是堅不可摧。林力瑋在記者會上說：「我們已做好充分準備，將全力以赴，捍衛台灣的榮譽。」

除了「菁英組」的國際頂尖對決外，台中市政府也積極推動全民運動風氣，特別設置更貼近大眾的「推廣組」，吸引近兩千名選手熱情報名。推廣組參賽名單星光熠熠，包括玖壹壹洋蔥、桌球好手江宏傑、藝人許孟哲、啦啦隊成員壯壯、YouTuber「野球乾一杯」阿強與《最強的身體》多位選手皆跨界加入，以實際行動支持城市運動推廣，也吸引許多民眾首次挑戰CrossFit，為賽事增添話題性與多元性。

記者會上市府特別安排「台中味體驗」橋段，鄭照新親自招待國際選手品嘗台中最具代表性的太陽餅。圖／大漢行銷提供
2025全球極限體能鋼鐵大賽將於13、14日在台中市政府前廣場火熱開賽。圖／大漢行銷提供
羅斯 江宏傑 啦啦隊

