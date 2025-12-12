全球極限體能鋼鐵大賽 地主林力瑋3兄弟都是國手

快訊

中央社／ 台北12日電
2025全球極限體能鋼鐵大賽首度在台舉辦，地主隊成員林力瑋（左）一家3兄弟都是運動員，哥哥林力仁是國內職籃球員（現已退役），弟弟林子翔是巴黎奧運台灣男子射箭代表隊國手。中央社
2025全球極限體能鋼鐵大賽首度在台舉辦，地主隊成員林力瑋（左）一家3兄弟都是運動員，哥哥林力仁是國內職籃球員（現已退役），弟弟林子翔是巴黎奧運台灣男子射箭代表隊國手。中央社

2025全球極限體能鋼鐵大賽首度在台舉行，地主派出一時之選的朱宇森、林力瑋、洪寀睿、陳宜欣參賽；其中林力瑋哥哥是職籃球員林力仁、弟弟是射箭國手林子翔，3兄弟各有所長。

身材壯碩的林力瑋在2024年曾橫掃多項CrossFit賽事冠軍，今年更成功闖進CrossFit Team準決賽，分別征戰釜山和上海等國際大賽，表現相當亮眼。

特別的是，林力瑋一家3兄弟都是運動員，哥哥林力仁是國內職籃球員、現已退役，弟弟林子翔是巴黎奧運台灣男子射箭代表隊國手。

林力瑋在接受中央社記者訪問時表示，他在國中、高中都是打甲二級籃球，後來發現沒什麼成就感，打得又沒有哥哥好，反而是平時的重量訓練比較開心，後來就決定轉戰這個領域。

這次台灣首度舉辦賽事，林力瑋相當開心，但他坦言，比賽項目出來後，「我們全隊確實還沒有一起練習過，不過大家的國際賽經驗都相當豐富，默契一定足夠，加上又有朱宇森加入，整體戰力如虎添翼。」

林力瑋提到，這次不用出國比賽，「對我而言就是一大優勢，因為我算是有過敏體質，之前出國比賽很容易因為天氣而身體出狀況，有一次賽前我還要先吸氧才能比賽。」

林力瑋強調，現在台灣投入CrossFit的人越來越多，這絕對是好事，儘管專屬場地還是比較少，但只要願意投入運動、健身、CrossFit的人，就能把自己的身體用得更久、更健康。

2025全球極限體能鋼鐵大賽將於12月13日、14日在台中市政府前廣場舉行，共計12國、超過2000名選手參賽。

籃球 林子翔

瑞典駐台代表任荷雅拜會運動部長李洋 雙方期許增進交流合作

運動部部長李洋近日與瑞典駐台代表任荷雅（Helena Reitberger）會談，雙方就運動外交等議題進行廣泛討論，期許...

全球極限體能鋼鐵大賽明盛大登場 國內好手全力捍衛主場榮譽

全台規模最大、亞洲獎金最高的「2025全球極限體能鋼鐵大賽」將於13、14日在台中市政府前廣場火熱開賽，今天在台中長榮桂...

高球／大亞公開賽第二輪 陳伶潔異軍突起躍升第二

2025大亞集團女子公開賽於今天在嘉南高爾夫球場進行第二輪賽程，不同於首日，本輪場上風勢條件更加嚴苛，領先榜上的排名隨之...

舉重／獨拿12面國光獎章 陳冠伶目標登奧運殿堂

20歲的舉重女將陳冠伶今年亞錦賽、去年世錦賽和世青賽等賽事表現亮眼，今天114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮共...

國光獎助學金發出1.6億 射箭女將李采璇成「獎金后」

運動部今天舉辦114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，今年獲獎選手共計747人次，國光獎助學金總共發出1億644...

