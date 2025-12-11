高球／大亞公開賽第二輪 陳伶潔異軍突起躍升第二

2025大亞集團女子公開賽於今天在嘉南高爾夫球場進行第二輪賽程，不同於首日，本輪場上風勢條件更加嚴苛，領先榜上的排名隨之產生不少變動。泰國小鋼炮帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）無懼於風大和前九洞低迷的成績表現，下半場重振旗鼓後未再出現桿數損失，第15洞起連續三洞抓鳥更幫助她重返領先位置，最終以低於標準桿2桿的70桿坐穩首位寶座。

昨天結束後並列第六名的陳伶潔則是在今天更進一步，僅收尾洞錯失保Par推桿吞1柏忌，整輪繳出68桿將總桿數提升至低於標準桿6桿，目前以138桿獨居第二名。蔡佩穎也苦於勁風的影響，加上推桿不若昨天順手而損失較多桿數，今天她打出71桿，以兩天共139桿第三名成績晉級。同樣在今天獲得提升的還有泰國女將布薩巴甘（Nook Sukapan），她在後九洞中連續四洞賺進博蒂使得排名迅速爬升，本日67桿成績讓排名躍進32個位置，目前以140桿與黃靖、劉嬿並列第四名。

帕查拉朱達受制於場上條件，前九結束便吞下兩記柏忌僅收進一鳥，儘管吃了一點苦頭，她還是很正向的面對後半段比賽，「這風勢真的超乎原本的預期，很多選手早上出發後都打得不錯，很快在起風之後又蒙受損失；我雖然也出現掉桿數的情況，像第三洞進攻果嶺球遇到大逆風，果嶺變得難以接近，短桿切球又很難落在果嶺上絕佳位置，因而吞下第一記柏忌，但很慶幸自己始終能夠保持專注，後續也救了不少漂亮的平標準桿。我直到第14洞過後，風勢稍微轉小，才真正發揮出最佳的擊球動能，並且在策略上更具侵略性，第15、16和17洞連續抓下很漂亮的博蒂，我也很開心自己能把握住短暫的機會再下一城。」

陳伶潔則靠著遠優於昨天後九洞的表現，於下午異軍突起站上第二名，整輪差一點演出Bogey-free：「最後一洞第二桿只差半碼就可以不用進沙坑救球，使得最後只能吞下柏忌，而今天進攻果嶺球也離洞較遠，所以包含這一洞在內，很多第一推都在好四至五碼以外，幸運的是今天雖然很難以標準桿上果嶺，但切球和推桿幫了很大的忙，其中未能Par-on的四洞有三洞靠著一切一推順利過關。不過我覺得整體擊球並沒有特別好，所以到第14洞發現自己領先以後就覺得不可思議，自己才低於標準桿5桿卻可以來到領先位置！」

今天第二輪結束後，大會取成績最優之前 50 名職業選手，也就是總桿數148桿、並列第48名內共56位選手進入最後輪。