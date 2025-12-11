快訊

不忍太多人受害 柯文哲批賴總統「比小英糟糕」：別把司法當政治工具

保暖衣物準備好！周末大陸冷氣團強襲台灣 「體感低溫僅7度」

外送員專法禁止「疊單」 Uber執行長：每單外送費平均將上漲20元

高球／大亞公開賽第二輪 陳伶潔異軍突起躍升第二

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳伶潔以兩輪總桿低於標準桿6桿的138桿，暫居第二。圖／TLPGA提供
陳伶潔以兩輪總桿低於標準桿6桿的138桿，暫居第二。圖／TLPGA提供

2025大亞集團女子公開賽於今天在嘉南高爾夫球場進行第二輪賽程，不同於首日，本輪場上風勢條件更加嚴苛，領先榜上的排名隨之產生不少變動。泰國小鋼炮帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）無懼於風大和前九洞低迷的成績表現，下半場重振旗鼓後未再出現桿數損失，第15洞起連續三洞抓鳥更幫助她重返領先位置，最終以低於標準桿2桿的70桿坐穩首位寶座。

昨天結束後並列第六名的陳伶潔則是在今天更進一步，僅收尾洞錯失保Par推桿吞1柏忌，整輪繳出68桿將總桿數提升至低於標準桿6桿，目前以138桿獨居第二名。蔡佩穎也苦於勁風的影響，加上推桿不若昨天順手而損失較多桿數，今天她打出71桿，以兩天共139桿第三名成績晉級。同樣在今天獲得提升的還有泰國女將布薩巴甘（Nook Sukapan），她在後九洞中連續四洞賺進博蒂使得排名迅速爬升，本日67桿成績讓排名躍進32個位置，目前以140桿與黃靖、劉嬿並列第四名。

帕查拉朱達受制於場上條件，前九結束便吞下兩記柏忌僅收進一鳥，儘管吃了一點苦頭，她還是很正向的面對後半段比賽，「這風勢真的超乎原本的預期，很多選手早上出發後都打得不錯，很快在起風之後又蒙受損失；我雖然也出現掉桿數的情況，像第三洞進攻果嶺球遇到大逆風，果嶺變得難以接近，短桿切球又很難落在果嶺上絕佳位置，因而吞下第一記柏忌，但很慶幸自己始終能夠保持專注，後續也救了不少漂亮的平標準桿。我直到第14洞過後，風勢稍微轉小，才真正發揮出最佳的擊球動能，並且在策略上更具侵略性，第15、16和17洞連續抓下很漂亮的博蒂，我也很開心自己能把握住短暫的機會再下一城。」

陳伶潔則靠著遠優於昨天後九洞的表現，於下午異軍突起站上第二名，整輪差一點演出Bogey-free：「最後一洞第二桿只差半碼就可以不用進沙坑救球，使得最後只能吞下柏忌，而今天進攻果嶺球也離洞較遠，所以包含這一洞在內，很多第一推都在好四至五碼以外，幸運的是今天雖然很難以標準桿上果嶺，但切球和推桿幫了很大的忙，其中未能Par-on的四洞有三洞靠著一切一推順利過關。不過我覺得整體擊球並沒有特別好，所以到第14洞發現自己領先以後就覺得不可思議，自己才低於標準桿5桿卻可以來到領先位置！」

今天第二輪結束後，大會取成績最優之前 50 名職業選手，也就是總桿數148桿、並列第48名內共56位選手進入最後輪。

高爾夫 蔡佩穎

延伸閱讀

高球／大亞公開賽首輪燃戰火 蔡佩穎緊追泰國名將 

高球／東奧運後出現冒牌者症候群 李旻感謝曾雅妮讓她看到希望

高球／大亞公開賽獎金提升至1千萬 洪玉霖揮別手腕傷勢再出發

「高雄果然美」水果月曆12/9開放索取 果嶺公園是最大特色

相關新聞

拳擊／陳念琴領獎兼追星 黃筱雯邀李洋跳舞被拒

114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮今天登場，上月奪下世界拳擊聯盟（World Boxing）年終總決賽女子6...

高球／大亞公開賽第二輪 陳伶潔異軍突起躍升第二

2025大亞集團女子公開賽於今天在嘉南高爾夫球場進行第二輪賽程，不同於首日，本輪場上風勢條件更加嚴苛，領先榜上的排名隨之...

舉重／獨拿12面國光獎章 陳冠伶目標登奧運殿堂

20歲的舉重女將陳冠伶今年亞錦賽、去年世錦賽和世青賽等賽事表現亮眼，今天114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮共...

國光獎助學金發出1.6億 射箭女將李采璇成「獎金后」

運動部今天舉辦114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，今年獲獎選手共計747人次，國光獎助學金總共發出1億644...

自行車／雲嘉南持續推動低碳自行車旅遊 領騎培訓突破140位

為強化雲嘉南地區自行車運動旅遊能量，交通部觀光署雲嘉南暨濱海國家風景區管理處（以下稱雲嘉南風景區管理處）多年投入自行車領...

體育盛事「宏道獎」13日登場 李洋、郭婞淳擔任頒獎人

由宏道運動發展基金會主辦的年度體育盛事「宏道獎」，自創立以來一路陪伴臺灣體育與選手成長，今年邁入第八年，頒獎典禮將以「榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。