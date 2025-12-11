快訊

舉重／獨拿12面國光獎章 陳冠伶目標登奧運殿堂

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
<a href='/search/tagging/2/運動部' rel='運動部' data-rel='/2/231634' class='tag'><strong>運動部</strong></a>今天舉辦114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，<a href='/search/tagging/2/舉重' rel='舉重' data-rel='/2/119602' class='tag'><strong>舉重</strong></a>選手陳冠伶（右）獲得所有選手中最多的12面國光體育獎章。記者余承翰／攝影
運動部今天舉辦114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，舉重選手陳冠伶（右）獲得所有選手中最多的12面國光體育獎章。記者余承翰／攝影

20歲的舉重女將陳冠伶今年亞錦賽、去年世錦賽和世青賽等賽事表現亮眼，今天114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮共獲得12面獎章，運動部部長李洋拿著獎牌掛到陳冠伶身上的畫面不斷重複，讓現場響起一陣陣歡呼。

國中先接觸籃球的陳冠伶，國二下學期才接觸舉重，她透露當初正在練球，剛好被校長看到，「看到我五五身，適合練舉重，而且我打球，下半身滿壯。」

身高153公分的陳冠伶笑說，國中身高到現在都沒變，很感謝當時校長和教練就看到自己，「團隊項目換到個人項目，剛練沒想那麼多，教練和我說我有機會拿全中運金牌，那時沒概念，贏別人、拿好成績很有成就感。」她透露自己好勝心強，開始練舉重時同儕都是男生，她會想和男生比重量，「男生做多少，我就會盡量跟著。」

校長和教練慧眼識英雄，陳冠伶接觸舉重才一年多就拿到全中運金牌，去年赴西班牙參加2024年世界青年舉重錦標賽，以破3項世界紀錄之姿奪下3面金牌，今年亞錦賽在女子55公斤級也有3面銀牌進帳。

今天國光獎章頒獎典禮拿到12面獎章，陳冠伶笑說是意料之外，擔任頒獎人的運動部部長李洋頒獎時還和陳冠伶說，她一年所獲獎章已超越自己。

李洋是奧運雙金得主，奧運累積1金2銅的「舉重女神」郭婞淳也是陳冠伶的效仿對象，她透露剛練舉重時郭婞淳剛拿下東京奧運金牌，「那時沒辦法想到可能有機會進奧運、可能有機會更接近，現在有拉近，不是白日夢。」

