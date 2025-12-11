國光獎助學金發出1.6億 射箭女將李采璇成「獎金后」
運動部今天舉辦114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，今年獲獎選手共計747人次，國光獎助學金總共發出1億6446萬5000元新台幣，其中射箭女將李采璇奪下今年世錦賽金牌、世大運銀牌，以330萬新台幣獎金成為今年「獎金后」。
李采璇今年和隊友邱意晴和許芯慈一同獲得世錦賽反曲弓女團金牌，獲頒二等一級國光體育獎章，李采璇同時是第32屆德國萊茵魯爾世界大學運動會的反曲弓女子團體銀牌得主，比隊友多30萬元進帳。
受訪聽聞自己是今年「獎金后」，李采璇眼睛睜大直呼沒有想到，「現在才知道，有點驚訝，會好好規劃（獎金）。」她和許芯慈都打算將獎金存起來當作投資基金，邱意晴笑說：「等我拿到錢再慢慢規劃。」
今年射下暌違6年的世錦賽金牌，邱意晴表示對團隊信心都有很大提升，年底還有名古屋亞運選拔，希望保持平常心，能順利出線再為國爭光。
114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮共發出747面國光體育獎章，其中12面是銀質獎章，另有19件著作獲得運動科學研究獎勵。
