國光獎助學金發出1.6億 射箭女將李采璇成「獎金后」

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
運動部今天舉辦114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，今年獲得世錦賽反曲弓女團金牌的選手邱意晴（左起）、李采璇、許芯慈獲頒二等一級國光體育獎章。記者余承翰／攝影
運動部今天舉辦114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，今年獲獎選手共計747人次，國光獎助學金總共發出1億6446萬5000元新台幣，其中射箭女將李采璇奪下今年世錦賽金牌、世大運銀牌，以330萬新台幣獎金成為今年「獎金后」。

李采璇今年和隊友邱意晴和許芯慈一同獲得世錦賽反曲弓女團金牌，獲頒二等一級國光體育獎章，李采璇同時是第32屆德國萊茵魯爾世界大學運動會的反曲弓女子團體銀牌得主，比隊友多30萬元進帳。

受訪聽聞自己是今年「獎金后」，李采璇眼睛睜大直呼沒有想到，「現在才知道，有點驚訝，會好好規劃（獎金）。」她和許芯慈都打算將獎金存起來當作投資基金，邱意晴笑說：「等我拿到錢再慢慢規劃。」

今年射下暌違6年的世錦賽金牌，邱意晴表示對團隊信心都有很大提升，年底還有名古屋亞運選拔，希望保持平常心，能順利出線再為國爭光。

114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮共發出747面國光體育獎章，其中12面是銀質獎章，另有19件著作獲得運動科學研究獎勵。

運動部長李洋（左二）今天首度以部長身分出席114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，並頒發二等一級國光體育獎章給今年獲得世錦賽反曲弓女團金牌的選手邱意晴（左一）、李采璇（右二）、許芯慈（右一）。記者余承翰／攝影
運動部長李洋今天首度以部長身分主持114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮。記者余承翰／攝影
