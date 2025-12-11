聽新聞
拳擊／陳念琴領獎兼追星 黃筱雯邀李洋跳舞被拒
114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮今天登場，上月奪下世界拳擊聯盟（World Boxing）年終總決賽女子65公斤級冠軍的陳念琴，以及今年拳擊世錦賽54公斤級奪金的黃筱雯率先上台，接受運動部「金牌部長」李洋頒贈獎章。黃筱雯笑說，台上還有邀請李洋一起跳舞慶祝，但被「打槍」拒絕。
黃筱雯和陳念琴同是28歲，兩人和李洋都是東京奧運和巴黎奧運國手，年長2歲的李洋去年巴黎奧運完成羽球男雙史無前例衛冕後退役，今年9月接下運動部部長，今天也以最年輕部長身分出席國光獎章頒獎典禮。
黃筱雯自爆和李洋的互動，她笑說：「上台說一起跳舞，他說不敢，不然我們已經準備好了，他很害羞。」黃筱雯昨天才在個人社群上傳一段「梅根梅根哈達」影片，原本想邀李洋也來一段。
個性開朗的陳念琴則是自爆「來追星」，她透露近年瘋棒球，今天看到很多棒球明日之星，還有許多不同運動種類的新秀，十分感動，「台灣的體育一代接一代，小選手更去展現魅力在國際舞台上。」
陳念琴也提到，今年雖沒有國際綜合大賽，但明年就有名古屋亞運，今年以調整、參加比賽吸收經驗為主，加上WB是新的組織，今年也還在適應，整體甚至比去年更忙碌，她笑說：「今年確實滿累的，突破以往參加國際賽事的次數，今年參與七場，哇，28歲這個體力，似乎需要加油一下。」
黃筱雯附和說，今年賽事較密集，前半年成績不理想下，世錦賽給自己壓力較大，幸好有頂著壓力拿下金牌好成績，但年終賽也因身體有傷影響表現，「今年賽事密集下，比賽、訓練的節奏還在適應，我也滿喜歡以賽代訓的感覺。」
