快訊

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

親自出手！賴總統昨邀派系會商 明擴大邀綠委便當會整合政策歧見

聽新聞
0:00 / 0:00

拳擊／陳念琴領獎兼追星 黃筱雯邀李洋跳舞被拒

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
運動部長李洋（中）頒發國光獎章給黃筱雯（左）和陳念琴（右）。記者余承翰／攝影
運動部長李洋（中）頒發國光獎章給黃筱雯（左）和陳念琴（右）。記者余承翰／攝影

114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮今天登場，上月奪下世界拳擊聯盟（World Boxing）年終總決賽女子65公斤級冠軍的陳念琴，以及今年拳擊世錦賽54公斤級奪金的黃筱雯率先上台，接受運動部「金牌部長」李洋頒贈獎章。黃筱雯笑說，台上還有邀請李洋一起跳舞慶祝，但被「打槍」拒絕。

黃筱雯和陳念琴同是28歲，兩人和李洋都是東京奧運和巴黎奧運國手，年長2歲的李洋去年巴黎奧運完成羽球男雙史無前例衛冕後退役，今年9月接下運動部部長，今天也以最年輕部長身分出席國光獎章頒獎典禮。

拳擊女將黃筱雯（左）和陳念琴一同出席國光獎章頒獎典禮。記者余承翰／攝影
拳擊女將黃筱雯（左）和陳念琴一同出席國光獎章頒獎典禮。記者余承翰／攝影

黃筱雯自爆和李洋的互動，她笑說：「上台說一起跳舞，他說不敢，不然我們已經準備好了，他很害羞。」黃筱雯昨天才在個人社群上傳一段「梅根梅根哈達」影片，原本想邀李洋也來一段。

個性開朗的陳念琴則是自爆「來追星」，她透露近年瘋棒球，今天看到很多棒球明日之星，還有許多不同運動種類的新秀，十分感動，「台灣的體育一代接一代，小選手更去展現魅力在國際舞台上。」

運動部長李洋（中）頒發國光獎章給黃筱雯（左）和陳念琴（右）。記者余承翰／攝影
運動部長李洋（中）頒發國光獎章給黃筱雯（左）和陳念琴（右）。記者余承翰／攝影

陳念琴也提到，今年雖沒有國際綜合大賽，但明年就有名古屋亞運，今年以調整、參加比賽吸收經驗為主，加上WB是新的組織，今年也還在適應，整體甚至比去年更忙碌，她笑說：「今年確實滿累的，突破以往參加國際賽事的次數，今年參與七場，哇，28歲這個體力，似乎需要加油一下。」

黃筱雯附和說，今年賽事較密集，前半年成績不理想下，世錦賽給自己壓力較大，幸好有頂著壓力拿下金牌好成績，但年終賽也因身體有傷影響表現，「今年賽事密集下，比賽、訓練的節奏還在適應，我也滿喜歡以賽代訓的感覺。」

李洋 黃筱雯 陳念琴

延伸閱讀

體育盛事「宏道獎」13日登場 李洋、郭婞淳擔任頒獎人

首屆世界原住民族傳統運動會屏東舉行 郭婞淳、賴主恩、陳念琴點聖火

李文良率隊拜會運動部長李洋 盼中央多挹注金門體育建設

影／幫中山女高大隊接力鳴槍 李洋曝沒跑原因「我怕我跑太快」

相關新聞

拳擊／陳念琴領獎兼追星 黃筱雯邀李洋跳舞被拒

114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮今天登場，上月奪下世界拳擊聯盟（World Boxing）年終總決賽女子6...

國光獎助學金發出1.6億 射箭女將李采璇成「獎金后」

運動部今天舉辦114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，今年獲獎選手共計747人次，國光獎助學金總共發出1億644...

自行車／雲嘉南持續推動低碳自行車旅遊 領騎培訓突破140位

為強化雲嘉南地區自行車運動旅遊能量，交通部觀光署雲嘉南暨濱海國家風景區管理處（以下稱雲嘉南風景區管理處）多年投入自行車領...

體育盛事「宏道獎」13日登場 李洋、郭婞淳擔任頒獎人

由宏道運動發展基金會主辦的年度體育盛事「宏道獎」，自創立以來一路陪伴臺灣體育與選手成長，今年邁入第八年，頒獎典禮將以「榮...

亞帕青／陳柏諺、姚宥米任掌旗官 25名小將登世界舞台

2025年第5屆杜拜亞洲帕拉青年運動會（亞帕青）於當地10日晚間在杜拜決心者俱樂部（Dubai Club for Peo...

射箭／新世代箭手接班 18歲箭王詹豪杰、十分箭后風佑築受矚目

邁進第七屆的 2025中華企業射箭聯賽，今天晚間於台北凱撒飯店舉行年度頒獎典禮，今年展現新世代箭手接班的格局，除了年度總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。