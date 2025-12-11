自行車／雲嘉南持續推動低碳自行車旅遊 領騎培訓突破140位

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲嘉南風景區管理處多年投入自行車領騎人才的培育，於2025年累積培訓超過140位專業領騎人員。圖／雲嘉南風景區管理處提供
雲嘉南風景區管理處多年投入自行車領騎人才的培育，於2025年累積培訓超過140位專業領騎人員。圖／雲嘉南風景區管理處提供

為強化雲嘉南地區自行車運動旅遊能量，交通部觀光署雲嘉南暨濱海國家風景區管理處（以下稱雲嘉南風景區管理處）多年投入自行車領騎人才的培育，於2025年累積培訓超過140位專業領騎人員，正式成為推動雲嘉南濱海低碳旅遊的領航者。

今年度，雲嘉南風景區管理處更 首次導入「領騎服務自行車遊程」，規劃三大主題路線，包括：

• 台南｜鹽途追光自行車小旅行

以鹽田風光、濱海光影與百年鹽業文化為主軸，騎乘間感受台南獨特濱海人文景致。

• 嘉義｜23.5 海線北回單車小旅行

路線跨越北回歸線地標、海線漁村與濱海地景，適合親子及輕旅玩家。

• 雲林｜濱海濕地單車生態小旅行

由專業領騎團隊帶領穿梭國際級濕地，探訪候鳥、漁港與在地風味美食。

自遊程推出以來，已吸引近百名民眾熱情參與，在領騎人員的陪伴下，安全且輕鬆地以單車探索雲嘉南多元的自然與文化魅力。

雲嘉南風景區管理處表示，自行車旅遊是最具代表性的 低碳永續旅遊方式，不僅能貼近在地、深入了解風土民情，更能透過結合 台灣好行 與轄區便利的 YouBike 系統，讓旅客「免帶車、免規劃、免迷路」，輕鬆享受濱海旅遊。此外，專業領騎團隊除了負責控速、指引與安全維護，也提供沿途的解說服務，讓旅客在騎乘之餘，深入認識雲嘉南濱海地區的生態、文化與歷史，是最 無負擔、最安全、最友善 的旅遊選擇。

雲嘉南風景區管理處表示未來將持續擴大領騎服務與主題遊程，並結合濱海觀光資源、永續觀光理念，打造更多元的自行車旅遊體驗，讓民眾用最自在的方式感受雲嘉南沿海的獨特魅力。

