體育盛事「宏道獎」13日登場 李洋、郭婞淳擔任頒獎人

由宏道運動發展基金會主辦的年度體育盛事「宏道獎」，自創立以來一路陪伴台灣體育與選手成長，今年邁入第八年，頒獎典禮將以「榮耀選手 致敬無名英雄」為主題，12月13日早上10點於台北市中山堂2樓光復廳隆重登場，運動部「金牌部長」李洋和「舉重女神」郭婞淳將擔任頒獎人，並透過四大平台同步直播，邀請全台觀眾一同參與。

宏道基金會邀請兩位奧運金牌得主擔任頒獎人，「舉重女神」郭婞淳以世界級佳績，奠定台灣在舉重界的重要地位；運動部長李洋，從羽球金牌走向推動國家體育政策的重要角色，也是台灣體育界指標人物。

兩位皆以「選手」為起點，並以各自的方式持續在台灣體育版圖上發揮影響力，宏道獎擔任頒獎嘉賓不只是星光加乘，更象徵由最了解選手努力的人，親手致敬那些讓選手得以發光的幕後英雄。

2025年宏道獎將表揚在台灣運動文化與環境推動上具有卓越貢獻的個人與團隊，不僅肯定選手們一年來的努力，也向那些在選手背後默默付出的英雄致敬。

為讓運動員的榮耀與幕後團隊的努力觸及更多觀眾，今年基金會不僅擴大獎勵範圍，也拓展直播平台版圖，包括MOD愛爾達四台、宏道運動發展基金會Facebook、運動奧少年YouTube頻道和緯來體育台YouTube頻道都將直播，期待透過多元媒介，讓更多人看見台灣體育的堅韌與感動。