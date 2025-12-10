射箭／新世代箭手接班 18歲箭王詹豪杰、十分箭后風佑築受矚目

邁進第七屆的 2025中華企業射箭聯賽，今天晚間於台北凱撒飯店舉行年度頒獎典禮，今年展現新世代箭手接班的格局，除了年度總冠軍首度由彰化銀行奪下之外，箭林之王詹豪杰、十分箭后風佑築都是不足20歲的台灣超級新秀，即便是首度拿下箭林之后、締造賽史首位14戰全勝的邱意晴是上屆巴黎奧運國手，但也僅僅是22歲，象徵台灣新世代箭手已全面接班的一年。

今年台灣射箭屢傳佳績，除了郭紫穎／風佑築／李采璇奪下世大運女團銀牌外，9月在南韓光州舉行的世界射箭錦標賽由李采璇／邱意晴／許芯慈下暌違6年的女團金牌，11月李彩綺／戴宇軒組合接著在孟加拉舉行的2025年亞洲射箭錦標賽射下時隔10年的混雙金牌，耀眼的國際賽戰績讓台灣射箭的表現備受矚目。

對於今年企業聯賽的表現，中華民國射箭協會理事長林鴻道也大加讚賞說：「七隊到底誰會拿冠軍也說不準，所以這就是企業聯賽或者職業運動裡面的最高境界，我們的選手也會在這樣子的壓力之下會獲得成長，所以尤其最近在很多的國際賽事也看到我們的新一代的選手人才輩出，也在國際上也都獲得非常好的佳績 ，我想這些都是整個射箭界教練、選手，還有支援團隊，大家共同的努力。」

中華企業射箭聯賽會長邱炳坤也說：「透過我們每一年的賽制的改變，讓競爭更激烈可看性更高，選手之間也不會因為說應該是會贏了而放鬆，其實每一個人都全力以赴，只要一次失誤可能就讓整個團隊在這場比賽就輸掉了，所以我想這個也是我們建立這個聯盟，最重要就是要磨練我們的選手，我們可以看到這些比賽當中我們的青年一軍二軍，常常有很出色的表現，給予老大哥老大姐們很大的心理壓力，他們也透過這樣的一個機會在成長。」

今年以狀元身份加盟新濠建設獲得今年新增的十分箭后獎風佑築年僅19歲，雖然在先前有代表青年隊參賽經驗，但今年首度為企業隊出賽，她說：「一剛開始在還不是很熟悉的企業裡會緊張，偶而還會有焦慮，特別是女單時候跟雷千瑩老師，因為過去一直輸她，其實心情很緊張，所以心跳加速，幸好就是想辦法讓自己穩定下來，然後多一些信心，想辦法打敗她後，越來越有信心後慢慢去突破自己，慢慢感受到隊友們的支持和鼓勵。」對於今年的變化，風佑築說：「過去比賽比較沒有耐心，自己的信心也不夠，在加入新濠後，開始在慢慢膢積自己的信心，也慢慢給予自己有更大的信心，接下來就是希望能在亞運選拔賽中有同樣的好表現來為國爭光。」

今年度總冠軍彰化銀行是最大贏家，除了囊括總冠軍之外，還獲得箭林之后邱意晴和黃金混雙李彩綺／羅正偉共三大獎，其中22歲前巴黎奧運國手邱意晴更締造賽季首位14戰全勝紀錄，邱意晴說：「非常開心，這是我們彰化銀行第一次拿到總冠軍，彰化銀行人員非常的熱情，他們就是每一場都到，讓我們感到非常的安心。」

今年也是首度代表新竹市愛山林參賽的詹豪杰，同樣也是年僅18歲來自花蓮賽德克族的神箭手，因為在國一時看到玉里射箭場旁舉行的射箭賽，點燃他對射箭的興趣後，沒想到今年首次加入新竹市愛山林首年就射下箭林之王頭銜，他說：「要說意外嗎？也不算意外，要說不意外也不能說是不意外。因為前面都是隊友上去，後來才上場後就想要好好比賽，不要辜負大家的期待，可能因為高二有比過過一次聯賽的經驗，那時候比較害怕，到今年開始慢慢地比較去適應這個比賽的模式，心態上自己也比較冷靜一點，過去比較容易急躁，希望藉由這個獎項，可以激勵自己，未來能在國家隊中有一個更穩定的位置。」

中華企業射箭聯賽7年得獎名單

十分箭王：新濠建設 蔡明修

十分箭后：新濠建設 風佑築

箭林之王：新竹市愛山林 詹豪杰

箭林之后：彰化銀行 邱意晴

黃金混雙：彰化銀行 李彩綺／羅正偉

女子天團：寒舍集團 林佳恩／謝佩涓／方婉婷

男子天團：新竹市愛山林 詹豪杰／蔡薰毅／張建強

年度總冠軍：2025企業射箭聯賽七年總冠軍 彰化銀行射箭隊