首屆世界原住民族傳統運動會屏東舉行 郭婞淳、賴主恩、陳念琴點聖火

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「2025 世界原住民族傳統運動會」今天起在屏東來義高中舉行3天，台灣選手陳念琴、賴主恩傳遞聖火。記者潘奕言／攝影
「2025世界原住民族傳統運動會」今天起在屏東來義高中舉行3天，這是第一屆賽事並由台灣主辦，共有來自10個國家、28支代表隊、約1100名選手齊聚，競技10項原住民族傳統運動。今天開幕式由台灣原住民選手賴主恩、陳念琴、郭婞淳點燃聖火

第一屆世界原住民族傳統運動會以「Weaving Indigenous Peoples Worldwide（連結世界原住民族）」為核心，包括來自台灣、紐西蘭、日本、加拿大、瓜地馬拉、帛琉、關島、馬紹爾、吐瓦魯、菲律賓等國家地區的原住民族參賽，比賽項目包括傳統射箭、鋸木、拔河、摔角、撒網、傳統負重、路跑、浮潛競速、傳統划艇與傳統樂舞等。

今天舉行開幕典禮，超過300名表演者登台，以音樂、節奏與舞蹈呈現原住民族的生命律動。包括原民會主委曾智勇、屏東縣長周春米，立委伍麗華、盧縣一、鄭天財及各國官員、使節等人都到場參與。曾智勇及周春米均致詞歡迎各國原住民選手一起到台灣競技。

各隊選手入場後，陸續進行運動員及裁判宣誓、會旗進場、立會旗等儀式，最受矚目的大會聖火由台灣拳擊選手賴主恩、陳念琴擔任聖火跑手，最終交由奧運舉重金牌選手郭婞淳引燃聖火，現場響起一片掌聲。

開幕演出邀請台灣原住民歌手戴曉君、布妲菈・碧海、MATZKA、葛西瓦、阿爆、那屋瓦少女隊及來義高中合唱團輪番演出；典禮最後以大會圍舞、煙火與無人機演出結尾，象徵世界原住民族在台灣以最耀眼、最躍動的方式相遇。

「2025 世界原住民族傳統運動會」今天起在屏東來義高中舉行3天。記者潘奕言／攝影
「2025 世界原住民族傳統運動會」今天起在屏東來義高中舉行3天，開幕典禮立會旗。記者潘奕言／攝影
「2025 世界原住民族傳統運動會」今天起在屏東來義高中舉行3天，各國選手入場。記者潘奕言／攝影
「2025 世界原住民族傳統運動會」今天起在屏東來義高中舉行3天，開幕典禮點然聖火。記者潘奕言／攝影
聖火 賴主恩 郭婞淳

