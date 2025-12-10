射箭／風佑築射箭企業聯賽菜鳥奪十分箭后 直呼意外
年僅19歲的新濠建設「女箭客」風佑築，菜鳥賽季就拿下第7屆中華企業射箭聯盟的「十分箭后」，讓她直言有點意外。
2025年中華企業射箭聯盟選秀會上，風佑築以第一指名被新濠建設選走，展開了她在企業聯賽的職業生涯，而今年出色的表現，也讓她獲得了「十分箭后（聯賽期間最多10分箭）」殊榮。
風佑築在接受中央社訪問時表示，自己在高二時就加入企業聯賽，只不過那時候是在青年隊；今年在職業隊的氛圍完全不同，大家的求勝心和團結心態很強烈，「也是我一開始很需要適應的地方。」
談到十分箭后這個獎項，風佑築笑說真的很意外，「因為之前一直都排在第2，也沒想過可以超越邱意晴學姐，沒想到在聯賽後期真的超車，然後就得獎了。」
這一整年的企業聯賽，風佑築認為自己有不斷突破和成長，「一開始每次上場都覺得很緊張，也一直輸給很多大前輩，但後來慢慢可以取勝，我才覺得自己有所突破。」
風佑築強調，之前比賽都沒什麼耐性也沒什麼信心，但經過企業聯賽的磨練後，現在出國參加國際賽，也都改掉這些毛病，很感謝有企業聯賽這個舞台。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言