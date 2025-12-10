射箭／風佑築射箭企業聯賽菜鳥奪十分箭后 直呼意外

年僅19歲的新濠建設「女箭客」風佑築，菜鳥賽季就拿下第7屆中華企業射箭聯盟的「十分箭后」，讓她直言有點意外。

2025年中華企業射箭聯盟選秀會上，風佑築以第一指名被新濠建設選走，展開了她在企業聯賽的職業生涯，而今年出色的表現，也讓她獲得了「十分箭后（聯賽期間最多10分箭）」殊榮。

風佑築在接受中央社訪問時表示，自己在高二時就加入企業聯賽，只不過那時候是在青年隊；今年在職業隊的氛圍完全不同，大家的求勝心和團結心態很強烈，「也是我一開始很需要適應的地方。」

談到十分箭后這個獎項，風佑築笑說真的很意外，「因為之前一直都排在第2，也沒想過可以超越邱意晴學姐，沒想到在聯賽後期真的超車，然後就得獎了。」

這一整年的企業聯賽，風佑築認為自己有不斷突破和成長，「一開始每次上場都覺得很緊張，也一直輸給很多大前輩，但後來慢慢可以取勝，我才覺得自己有所突破。」

風佑築強調，之前比賽都沒什麼耐性也沒什麼信心，但經過企業聯賽的磨練後，現在出國參加國際賽，也都改掉這些毛病，很感謝有企業聯賽這個舞台。