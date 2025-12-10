快訊

「仙塔律師」大轉彎認罪…同行見上次出庭很帶種 她預測律師牌保住了

Nvidia H200晶片太香了好為難？傳陸官員緊急開會評估要不要買

射箭／風佑築射箭企業聯賽菜鳥奪十分箭后 直呼意外

中央社／ 台北10日電
風佑築。企業射箭聯盟提供
風佑築。企業射箭聯盟提供

年僅19歲的新濠建設「女箭客」風佑築，菜鳥賽季就拿下第7屆中華企業射箭聯盟的「十分箭后」，讓她直言有點意外。

2025年中華企業射箭聯盟選秀會上，風佑築以第一指名被新濠建設選走，展開了她在企業聯賽的職業生涯，而今年出色的表現，也讓她獲得了「十分箭后（聯賽期間最多10分箭）」殊榮。

風佑築在接受中央社訪問時表示，自己在高二時就加入企業聯賽，只不過那時候是在青年隊；今年在職業隊的氛圍完全不同，大家的求勝心和團結心態很強烈，「也是我一開始很需要適應的地方。」

談到十分箭后這個獎項，風佑築笑說真的很意外，「因為之前一直都排在第2，也沒想過可以超越邱意晴學姐，沒想到在聯賽後期真的超車，然後就得獎了。」

這一整年的企業聯賽，風佑築認為自己有不斷突破和成長，「一開始每次上場都覺得很緊張，也一直輸給很多大前輩，但後來慢慢可以取勝，我才覺得自己有所突破。」

風佑築強調，之前比賽都沒什麼耐性也沒什麼信心，但經過企業聯賽的磨練後，現在出國參加國際賽，也都改掉這些毛病，很感謝有企業聯賽這個舞台。

邱意晴 選秀

延伸閱讀

NBA／鵜鶘昆恩打出代表作 傑佛森讚有望接班美國隊禁區核心

NBA／稱2026新秀天賦不下佛雷格 NBA高管：某些隊已瘋狂擺爛

射箭亞錦賽／暌違10年再奪金 李彩綺、戴宇軒反曲弓混雙摘冠

射箭／戴宇軒亞錦賽突破低潮 攜李彩綺晉混雙金牌戰

相關新聞

桌球／瓦解3局點逆轉勝！唯一希望林昀儒闖WTT總決賽8強

總獎金130萬美元的WTT總決賽今天在香港點燃戰火，我國唯一代表「小林同學」林昀儒面對德國對手杜達（Benedikt D...

首屆世界原住民族傳統運動會屏東舉行 郭婞淳、賴主恩、陳念琴點聖火

「2025世界原住民族傳統運動會」今天起在屏東來義高中舉行3天，這是第一屆賽事並由台灣主辦，共有來自10個國家、28支代...

射箭／風佑築射箭企業聯賽菜鳥奪十分箭后 直呼意外

年僅19歲的新濠建設「女箭客」風佑築，菜鳥賽季就拿下第7屆中華企業射箭聯盟的「十分箭后」，讓她直言有點意外

射箭／企業聯盟頒獎 彰銀奪首冠邱意晴獲箭林之后

第7屆中華企業射箭聯盟今天舉行頒獎典禮，年僅22歲的邱意晴不但幫助彰化銀行完成隊史首冠，自己也拿下「箭林之后」獎項，讓她...

高球／大亞公開賽首輪燃戰火 蔡佩穎緊追泰國名將 

2025大亞集團女子公開賽第一輪今天在風和日麗的嘉南高爾夫球場進行，泰國選手帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan...

嘉縣竹崎高中2女將征戰聽障奧運奪銅 翁章梁表揚勉再創佳績

嘉義縣立竹崎高中體育班高三蕭安宇與傑出校友江巧羽，今年代表我國遠赴日本東京參加「2025達福林匹克運動會（Deaflym...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。