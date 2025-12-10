射箭／企業聯盟頒獎 彰銀奪首冠邱意晴獲箭林之后

第7屆中華企業射箭聯盟今天舉行頒獎典禮，年僅22歲的邱意晴不但幫助彰化銀行完成隊史首冠，自己也拿下「箭林之后」獎項，讓她笑稱：「真的是突破的一年。」

第7屆中華企業射箭聯盟總冠軍賽由彰化銀行擊敗新濠建設，拿下成軍4年來首座冠軍獎盃，其中奧運國手邱意晴還締造例行賽全勝紀錄，讓她順利當選「箭林之后（勝率最高）」。

中華企業射箭聯盟會長邱炳坤致詞時表示，企業聯賽經過這幾年的努力，比賽內容越來越精彩，更經由賽制的改變，讓勝負結果更加難以預測。

邱炳坤提到，企業聯賽給了選手一個長期磨練的機會，「可以看得出來，現在很多年輕選手也都可以帶給老大哥、老大姐蠻多壓力和考驗，這就是一種最棒的良性競爭。」

邱意晴在接受中央社訪問時提到，很開心幫助隊伍拿到首座冠軍獎盃，但確實沒想過可以拿到「箭林之后」這個獎項，只能說先把自己持續強化穩定比較重要。

邱意晴表示，今年拿下射箭世錦賽女團金牌，又幫隊伍奪冠，確實是生涯蠻大突破的一年，也給自己更多信心去面對接下來的亞運選拔賽。

彰化銀行教練徐梓益則提到，這4年確實非常辛苦，教練們對選手也都非常嚴厲，「因為我們相信這樣選手才會持續進步，拿到這座冠軍只是開始，接下來我們會繼續努力拚衛冕。」