高球／大亞公開賽首輪燃戰火 蔡佩穎緊追泰國名將 

2025大亞集團女子公開賽第一輪今天在風和日麗的嘉南高爾夫球場進行，泰國選手帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）本輪發揮出絕佳實力，以5鳥且未出現任何柏忌的表現順利搶下領先地位，目前低於標準桿5桿的67桿獨佔第一名。

與帕查拉朱達同組出發的旅日好手蔡佩穎同樣在本輪繳出Bogey-free的好成績，雖然前九洞掌握的博蒂數較少僅賺進一洞，最終還是靠著68桿、距帕查拉朱達僅一桿之差取得第二名。上半場一度單獨領先群英的日本女將吉桑晴美（Harumi Yoshikuwa）在進入後九洞後未再得分，並在第14洞吞下本日唯一的柏忌，本輪結束以69桿成績與泰國女將康卡莫（Kornkamol Sukaree）、皮特菈萬（Pear Pooratanaopa）暫時並列第三名。大亞集團贊助選手洪玉霖、吳純葳則分別繳出70、72桿，各以並列第六、第二十五名進入次輪比賽。

今年在女子台巡賽累積四勝大豐收的帕查拉朱達，此次於嘉南球場的首輪表現充滿著濃厚的爭冠氣勢，賽後她對球場現況與個人擊球表示高度肯定，「今天尤其是開球木桿的上球道率最讓我滿意（高達92%），但五桿洞的攻果嶺表現較不如預期，因此整輪Par 5只有第17洞抓下小鳥，儘管如此，其他的表現都很棒，連推桿都很順手，我對嘉南球場也還算熟悉，頂多就是下午風稍微變大，但這並未影響我後九洞的表現，所以我在這座球場算是打得非常享受。」

剛結束今年JLPGA征途的蔡佩穎，靠著本輪好表現展現旅日名將的堅強實力，與其他好手同組競技的內容也讓她度過相當愉快的首輪，「PK的短桿真的很準，畢竟是曾經打過美巡賽的選手，看她打球真的讓我收穫不少，但前九洞我還在適應球場，能收進的博蒂不多。嘉南球場跟之前比較不一樣的地方，就是不少四桿洞梯台往後設定，一些短洞則往前設置，而我在後九洞幾次開球也稍微進了長草區，使得第二桿擊球距離變得較難掌握，第16洞雖然開球上了球道，球位卻是在球痕上，以至於下一桿只能打低彈道球路，最後只能救平標準桿，但無論如何整體來說今天在嘉南球場打起來還是很舒服。」

大亞集團贊助選手洪玉霖本輪則是透過最後兩洞獵鷹與抓鳥的賺分，大幅彌補前九洞遭遇的損失，「感覺今天表現不是特別壞，但也沒有特別好的地方，幸好在第17洞第二桿靠著精準的三號木桿打上果嶺製造僅5碼左右的推桿距離，這記老鷹幫成績補了不少血，同樣收尾洞也是靠著漂亮的三號木桿留下相當輕鬆的短桿距離，最後再補進博蒂完成今天比賽。」

此次協辦的嘉南高爾夫球場設定總長為6313碼，為了讓今年大亞集團女子公開賽的舉辦盡善盡美，球場團隊也在今年進行多項優化工程；為了在冬季時維持漂亮草皮，嘉南球場斥資重金讓各洞球道更平整，果嶺表面更完美，部分果嶺也增加坡度以提高難度，沙坑的輪廓修改與沙地狀態亦更為緊實，加上球洞外側植被種植更為茂密，整體提升大幅增加球場挑戰性與趣味性。