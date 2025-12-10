壽山盃高球公益賽即將開跑 愛心勸募助弱勢

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
由敬典基金會主辦的「2025壽山盃夢想起飛公益高爾夫球賽」將於明年1月11日在高雄舉行，將愛心勸募150萬元捐助弱勢團體。記者劉學聖／攝影
由敬典基金會主辦的「2025壽山盃夢想起飛公益高爾夫球賽」將於明年1月11日在高雄舉行，將愛心勸募150萬元捐助弱勢團體。記者劉學聖／攝影

由敬典基金會主辦的「2025壽山盃夢想起飛公益高爾夫球賽」將於明年1月11日在高雄舉行，為了捐助弱勢團體，連續舉辦25年的壽山盃高爾夫球公益賽，將從12月15日開始報名，並在明年1月10日舉行球賽，目前從果嶺到第18洞，已有20家企業贊助各洞的比賽獎品，希望開賽當天，能夠勸募150萬元，用以購買三大弱勢團體的相關設備，協助原鄉地區身心障礙者增加作業機會，培養自足能力。

敬典文教基金會、典美文教基金會與贊助單位台灣三帆製藥科技董事長黃錫禎、公勝保險總監許朝傑等人，今天召開記者會，宣布壽山盃25周年高爾夫球公益賽，正式啟動。典美文教基金會企劃部經理龍韻如表示，壽山盃自從創辦以來，已經邁入四分之一個世紀，累計協助近70個弱勢團體，並持續以「從教育出發，讓愛循環」為核心理念，將賽事募得的款項，捐助給弱勢團體，今年此次愛心勸募的募款目標150萬元，將善款用以購買設備，著重於身心障礙者的體能提升與健康促進，此次捐贈的3個機構包括財團法人天主教台南市私立蘆葦啟智中心、社團法人屏東縣啟智協進會、財團法人高雄市私立博正兒童發展中心。

高爾夫

