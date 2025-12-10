聽新聞
嘉縣竹崎高中2女將征戰聽障奧運奪銅 翁章梁表揚勉再創佳績
嘉義縣立竹崎高中體育班高三蕭安宇與傑出校友江巧羽，今年代表我國遠赴日本東京參加「2025達福林匹克運動會（Deaflympics 聽障奧運會）」，在羽球混合團體賽中歷經激烈競爭，展現絕佳韌性、默契與堅定信念，為台灣勇奪銅牌佳績。兩人今天返回嘉義縣政府受縣長翁章梁接見，翁縣長也特別贈送羽球拍，祝福她們持續精進、再為國爭光。
江巧羽今年8月自清華大學運動科學系碩士班畢業，雖來自宜蘭，但因受竹崎高中羽球隊教練林宗翰邀請，於高中階段南下追逐運動夢想。2018年她在「亞太聽障羽球錦標賽」奪下1金2銅，當時翁章梁曾接見並鼓勵她勇闖世界盃與聽障奧運。7年後，江巧羽如願踏上國際殿堂，並與學妹攜手站上頒獎舞台。
高三的蕭安宇則是本屆國家代表隊中最年輕的國手，來自彰化社頭，因看重竹崎高中「學術與運動並重」的理念而選擇離鄉就讀。選拔期間恰逢學校畢業旅行，她在家人支持下毅然放棄畢旅，全力備戰並最終脫穎而出。她正等待「運動優良學生甄審」結果，希望能如學姐般進入清華大學深造。
翁章梁表示，2人不僅運動成績亮眼，學業成績同樣優異，是嘉義縣青年努力不懈的最佳典範。縣府將持續強化基層運動、特殊教育與偏鄉學生的培育環境，讓更多懷抱夢想的孩子都能在國際舞台發光。
