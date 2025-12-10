網球／四維盃五男組陳品赫封王4連霸 展望未來大有可為

「四維膠帶盃學童網球錦標賽」簡稱四維盃，是目前國內國小最盛大的分齡賽事，從二年級到六年級，每次會產生男女各五個冠軍。四維企業自1994年開始舉辦一年兩次的四維盃學童網球錦標賽，持續至今已三十年，已成為台灣頂尖網球選手的搖籃。國內最知名網球職業選手盧彥勳與雙打球后謝淑薇分別是第一與第二屆六年級組與四年級組冠軍，其他知名選手包含王宇佐、陳迪、張凱隆、易楚寰、謝政鵬到現役臺灣球王的曾俊欣等都是四維盃前冠軍。

第60屆四維盃學童網球錦標賽11月30日在竹南網球場開打，由低年級與中年級拉開序幕，高年級賽程則是12月2日開始，連日拼戰後6日進行決賽。

五男決賽連續三屆上演相同戲碼，今年九月才從三峽國小轉學到桃子腳國小的頭號種子陳品赫，以6-0、6-3連三屆力克搭擋好友中山國小謝閎凱，贏得四連霸。教練老爸陳建瑋表示：「可能因為校名很可愛好記，不少人問品赫為何轉學？其實本來學區就是桃子腳國小，但因當初戶籍轉到新北不夠久，所以後來沒排到。今年因為校舍擴建增班，才得以轉回。目前適應良好，學校就在家對面，每天走路上學，我覺得最開心的好像是我。而且差異最大的是出來比賽終於可以請公假了，老師與學生會也非常支持學生代表學校參加比賽。」

這次五男共92人參賽，最後八強竟然有五人與上次不同，陳建瑋認為升上五年級後許多人長高長壯，而且大家都訓練一段時間了，彼此的實力越來越近，比較容易出現所謂的黑馬選手。目前他認為五男前三名在球技與心態上稍微看得出一些領先，其他選手則是差距拉近中，網球是不進則退的，品赫也要持續的努力進步才有機會繼續衛冕。

陳品赫決賽正手拍 (照片由陳建瑋提供)

品赫今年在網協12歲組的比賽迎來突破性的表現，公開級的B級賽事拿下單打四冠一季與雙打三冠二亞，更在年底的A 級賽事勇奪單雙打雙料冠軍，積分扶搖直上，目前12歲組排名已經上升至第二。四維楊董特別鼓勵他明年要努力爭取U12的代表隊，代表國家出國去比賽，看看國外優秀的選手也增進自己的眼界。陳建瑋表示：「明年二月品赫才滿11歲，我們並不強求，但有機會排名12歲前三，代表國家去比賽是可遇不可求的事，只要入選都是榮耀，我們也會持續朝這個目標努力邁進。」

身為運動心理學博士，陳建瑋在平時就會一直灌輸相關的想法與理論，包含內在動機的維持、自我效能 (自信心) 的建立、如何歸因與正向思考、目標設定、競賽焦慮以及情緒控制等等。他表示當初讀碩博班時覺得運動心理學幫助自己比賽很多，沒想到十多年後再把教科書拿出來看是為了孩子。現在訪間許多網球訓練營也都開始強調運動心理學的重要性，不過實際要能將理論與應用徹底結合並不容易。因為一般網球教練可能技術沒問題，但真的具備運動心理學知識的並不多；而具備運動心理學知識的人，若是沒有實際網球比賽經驗，也感覺是照本宣科。陳建瑋表示這是他的一點優勢，前乙組冠軍的實際比賽經驗再結合運動心理學，能了解在網球中會遇到的心理問題，因此在跟兒子討論時，他能夠吸收很快。不過他也強調，運動心理學非萬能，心理素質某些部份是天生的，自己以前選手時就是比賽型選手，大比賽不太會緊張而是會興奮。品赫很完美的遺傳這個特質，因此比賽時他起伏很小，比較容易維持自己的水準。不過當然包括技術跟心態方面仍有許多地方可以再改進，都需要持續檢討精進。

高年級後課業明顯變難，跟一般校隊不同，品赫每週除了兩天英文課與數學課，仍要去安親班加強課業，因此打球時間也被壓縮。不過每天安親班後仍會抽空跟爸爸上山打打球，有許多他的好球伴會一起打球，大都是球齡超過三十年的業餘高手，因此品赫的球技相較於同齡選手來說多了些老成的感覺。難得的是，五年級第一次期中考品赫的成績在班上仍名列前矛，以班排第二拿到期中考優異獎狀，持續的維持允文允武的目標。

陳品赫決賽握拳振奮。 (照片由陳建瑋提供)

其實一個月前，品赫外父突然因心肌梗塞離世，他對外孫非常疼愛也是他的頭號粉絲。每次品赫比賽總在群組一直詢問賽況與發問，每次品赫有成績總是第一時間跟親朋好友大肆宣傳。陳建瑋表示：「與老婆大學就交往，岳父一直待我如子，甚至老婆常常開玩笑表示他爸跟我們父子的情份好像比她這個女兒還深。」九月在臺中的A級比賽是品赫外公最後一次到現場看他打球，這次四維盃則是他離世後品赫的第一個比賽，「群組沒有他關心品赫賽況的訊息有點不習慣，賽後我第一時間跟他報告好消息，並請他在天之靈持續保佑外孫能夠繼續努力，謹以這個冠軍獻給我岳父。」