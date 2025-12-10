快訊

桌球／瓦解3局點逆轉勝！唯一希望林昀儒闖WTT總決賽8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

總獎金130萬美元的WTT總決賽今天在香港點燃戰火，我國唯一代表「小林同學」林昀儒面對德國對手杜達（Benedikt Duda），從局數1：2落後下連趕3局，第六局更是瓦解對手3個局末點，逆轉搶進8強。

2025年WTT總決賽共舉辦男單、女單和混雙3個項目，男單和女單只取年度WTT系列賽中積分前16的選手參賽，賽事採單淘汰賽，都採7局4勝制。

世界排名13的林昀儒和排名高1名的杜達，首局就打得激烈，林昀儒9：10落後下連拿3分，以12：10先下一城，但接續兩局以6：11、5：11讓出。

第四局林昀儒以11：8拿下，扳平局數後再以11：5搶下第五局，先取得「聽牌」優勢。第六局杜達打出5：0的開局優勢，但林昀儒先連追3分，7：9落後時杜達發球失誤送分；接續林昀儒先在8：10落後下瓦解2個局點，雖因接發球失誤讓杜達拿到第3個局點，但林昀儒再瓦解危機，最終更在杜達接發球失誤下以13：11收下勝利，以局數4：2搶進8強。

收下近3年第一場年終賽勝利，林昀儒場中受訪提到，第一局非常驚險拿下，「二、三局有點保守，他也有點變化，後面心態放比較好，更趕去搏殺。」率先晉級男單8強的林昀儒也提到，年終賽匯集各國好手，非常開心晉級，「希望可以敢去拚，贏下下一場比賽。」

林昀儒8強將碰瑞典好手摩賈德（Truls Moregard）和丹麥林德（Anders Lind）間的勝家。

林昀儒 混雙

