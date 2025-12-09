高球／將一桿進洞化為社會影響力 長耀建設以體育實踐ESG

長耀建設總經理陳秀錦在今年十月底於蘇州金雞湖球場首度打出一桿進洞，完成高爾夫族群夢寐以求的里程碑，為了與球友及各界好友共同分享喜悅，於昨天在東華球場舉辦「一桿進洞榮耀邀請賽」，並將這份個人的幸運與榮耀，進一步轉化為對社會、體育與教育的長期投入，展現企業落實ESG（環境、社會、公司治理）精神的具體行動。

陳秀錦表示，她在40歲才正式開始接觸高爾夫運動，起步並不算早，也因此更能體會運動所帶來的累積與鍛鍊。一桿進洞，象徵的不僅是技巧到位，更是長時間準備後，在正確時機出現的一次幸運，她表示，「正因為知道這樣的幸運得來不易，我希望能把這份喜悅分享出去，而不是只留在自己身上。」

基於這樣的想法，陳秀錦宣布，將把一桿進洞相關的心意投入公益回饋，捐助三個長期深耕社會服務的單位，包括「禱告時光」（社團法人基督教愛的影響力協會），支持家庭與心靈陪伴工作；「八里愛維養護中心」（由新北市政府社會局委託，天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院辦理），協助重度身心障礙者的長期照護；以及位於深坑的「約拿之家」（財團法人天主教福利會），協助社會邊緣族群回歸穩定生活。陳秀錦強調，這項公益回饋並非一次性的捐贈，而是希望透過企業影響力，將一份個人的幸運延續成對社會真正有幫助的力量。

長耀建設在董事長謝建國的帶領下，長期持續投入體育與教育領域，包括舉辦「長耀盃」籃球賽，以及支持國立體育大學、台北市立教育大學等教育機構，致力於人才培育與健康運動環境的建立。陳秀錦並表示，支持體育不僅是推廣運動風氣，更是在為社會打造能夠長期運作的正向能量。

在此基礎上，長耀建設也宣布，將於明年正式投入支持高爾夫亞巡次巡 ADT（Asian Development Tour）賽事。這項決定是在與理事長及台玻集團總裁林伯實交流後所形成的共識，未來將以制度化、長期性的方式，參與國際體育賽事的發展，為年輕選手提供更多舞台與機會。希望透過國際賽事的參與，讓台灣選手有更多被看見的可能，同時也為企業永續發展建立更深厚的基礎。